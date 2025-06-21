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童仲彥假釋期滿！深夜8字宣告復出 網一排力挺：了不起，負責

童仲彥假釋期滿！深夜8字宣告復出 網一排力挺：了不起，負責

聯合新聞網／ 綜合報導
前台北市議員童仲彥假釋期滿。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
前台北市議員童仲彥假釋期滿。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影

前台北市議員童仲彥因涉及助理費詐領案，遭判刑3年10個月，並於2023年3月入監服刑。童於同年獲准假釋，於今（21日）正式期滿，並於凌晨透過臉書公開宣布，將「準備復出」，不少網友也大讚他「真男人」。

案件發生於民國100年10月間，童仲彥被指控以每月3萬元名義，向台北市議會申請自聘公費助理補助，實則未實際聘用蔡姓男子，涉嫌詐領補助費共計12萬3842元。案件經司法審理後，童仲彥被判處3年10個月有期徒刑，並褫奪公權2年。

童於2023年獲准假釋出獄，今他選擇在假釋期滿當日表態，為日後的動向留下伏筆，預告個人將展開新階段的發展。目前童仲彥尚未透露具體的復出規劃與方向。

網友也紛紛在臉書下留言，「阿童真男人，加油」、「真男人！期待」、「了不起，負責」、「等太久了」、「大大的恭喜，我們都支持你」、「是金色力量」、「了不起，負責，繼續性專區的未竟之業」。

詐欺 童仲彥

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