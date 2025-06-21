快訊

夏天帳單看了想哭？冷氣、冰箱、洗衣機這樣用最省電

跨域死角／文史哲學術審查荒謬 學科邊界研究存在偏見

童仲彥假釋期滿！深夜8字宣告復出 網一排力挺：了不起，負責

美不幫以色列等於不幫台灣？ 學者：情況不同無法類比

中央社／ 華盛頓20日專電

以色列伊朗交戰之際，有輿論認為，若美國選擇不加入以色列對伊朗的行動，此舉也會向北京傳達有關美對台承諾的訊息。美學者今天分析，每場衝突情況不盡相同，俄烏戰爭、伊朗情勢都無法與台灣類比。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰至今。美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，將於2週內決定是否對伊朗採取行動。

美國是否加入以色列對伊朗的攻擊引發全球關注，「華爾街日報」17日一篇社論指出，若美國不在毫無爭議的空域中協助其最堅定、最忠誠的盟友之一，完成消除伊朗核威脅的任務，此舉傳遞給中國的訊息將是，「美國不可能會出手防衛台灣」。

對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（TheGerman Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，美國的可信度面臨更多疑慮，如今伊朗情勢又引發更多懷疑。

不過，就她看來，「這些情況都無法與台灣類比」，伊朗不是中國，以色列也不是台灣，「美國是否加入以色列對伊朗發動攻擊，不應被視為美國是否願意防衛台灣的風向指標」。

美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）受訪也說，每場衝突的情況不盡相同，「衝突是在什麼樣的情況下開始的，這很重要」。美國政府決定是否及如何介入的過程，也是一項關鍵因素。

他認為，中國國家主席習近平傾向採取「不動武的脅迫行動」（coercion without violence），作為一種低風險手段，以在台灣民眾之中維持某種程度的恐懼感。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute）主任鄭哲軒（John Dotson）同樣對若川普拒絕對伊朗發動攻擊，將向北京傳達美國無意保衛台灣訊息的論點抱持懷疑態度。

他指出，「從更廣泛的脈絡來看這個問題是很重要的」，包括美國對烏克蘭支持的程度、美國在歐洲和亞洲的同盟力量，以及美軍在太平洋的部署及美國在此地區的外交參與程度等。

他相信，中國的政治領導階層正在觀察這些動態，「以評估美國對其盟友承諾的程度」。

此外，在中東情勢升溫之際，共軍連續2日出動大批軍機、軍艦擾台。據台灣國防部統計，中共於台北時間19日出動50架軍機，其中46架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，另有共艦6艘持續在台海周邊活動；20日上午起，陸續偵獲中共軍機24架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線。

鄭哲軒分析，近日共機越過海峽中線的數量增加，與美國國會代表團本週稍早訪台及訪團與賴政府高層官員的會晤有關。中國在美國政策制定者訪台後採取這類行動，且正在將這類軍事活動常態化。

美國聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）率領民主黨議員團於16日至18日訪問台灣，期間晉見總統賴清德、副總統蕭美琴等人。

美國在台協會 伊朗 以色列

延伸閱讀

美伊兩周達協議？伊朗外長：上回談判前遭以空襲 不確定能信任美國

非政府組織：以色列攻擊造成伊朗至少657人喪命

伊朗要求以色列停火 川普：以軍占上風 很難叫他們停手

以色列矢言不會停止攻擊伊朗 德黑蘭再傳爆炸聲

相關新聞

童仲彥假釋期滿！深夜8字宣告復出 網一排力挺：了不起，負責

前台北市議員童仲彥因涉及助理費詐領案，遭判刑3年10個月，並於2023年3月入監服刑。童於同年獲准假釋，於今（21日）正式期滿，並於凌晨透過臉書公開宣布，將「準備復出」，不少網友也大讚他「真男人」。

握有年輕時裸照？北市美女議員遭威脅 怒嗆「嚇不了我」

政治評論員李正皓昨晚結束錄影，開車離開電視台途中，與1男子發生行車糾紛，對方使用辣椒水朝李正皓攻擊。北市民進黨議員林亮君...

揭罷藍連署嚴重違法 許宇甄：中選會墮落為權力劊子手

中央選舉委員會昨公告罷免第三階段投票日期為7月26日，與民進黨立院黨團總召柯建銘預測一致。國民黨立委許宇甄今日表示，中選...

步入民主的墳場 從選輸後想翻盤的大罷免開始

2024年總統大選結束至今，台灣並未進入政局穩定的常態，反而走向更深層的政治對立。7月26日將有24名國民黨立委面臨罷免...

民進黨：中共對台敵對狀態從未改變 台海緊張根本原因

民進黨中國部表示，賴清德總統於三月指出，中國為「反滲透法」所指涉的「境外敵對勢力」，並發布因應台灣面對國安及統戰威脅的1...

蔣萬安出訪巴黎 首站見證「麟洋配」奧運奪金的場地

台北市長蔣萬安19日晚間率團出訪法國，參加巴黎協議簽訂10周年所舉辦的全球城市峰會，抵達巴黎的第一站，參訪Adidas ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。