AIT恢復學生簽證申請 社群須設公開

美國國務院十八日宣布恢復核發國際學生簽證，並擴大審查申請者的社群媒體及網路活動。美國在台協會（ＡＩＴ）昨也在臉書公告，所有申請Ｆ、Ｍ或Ｊ類非移民簽證的申請人，須將所有社群媒體帳號的隱私設定調整為「公開」，以利確認申請人身分並評估適格性。

美國國務院宣布恢復核發國際學生簽證，國務院強調，將透過最高標準的簽證把關程序來保護美國及其公民，「美國簽證是賦予的特權，而非權利」。

國務院表示，每份簽證的核發均攸關國安，美國必須在核發簽證的過程中保持警覺，確認申請人沒有傷害美國人和美國國家利益的意圖，並確保申請人符合資格，其入境美國的目的與他們的申請動機相符。

ＡＩＴ昨指出，即日起，所有申請Ｆ、Ｍ或Ｊ類非移民簽證的申請人，須將所有社群媒體帳號的隱私設定調整為「公開」，以利進行必要的審查程序，以確認申請人身分並評估其依美國法律入境的適格性。

ＡＩＴ表示，根據「總統公告：限制外國人士入境以保護美國免受恐怖分子及其他國家安全與公共安全威脅」，自美東時間二○二五年六月九日凌晨十二時○一分起生效，美國將暫停或限制特定國家國民的入境及簽證核發。