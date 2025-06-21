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廢監院成立修憲委員會 逕付二讀

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰蔡晉宇／台北報導
立法院昨天進行院會，立法委員黃國昌（右四）率領民眾黨委員表示一定會努力推動廢除監察院。記者葉信菉／攝影
立法院昨天進行院會，立法委員黃國昌（右四）率領民眾黨委員表示一定會努力推動廢除監察院。記者葉信菉／攝影

藍白立委日前聯手提出廢除監察院修憲案，獲卅二位立委連署支持。民眾黨團昨天更進一步在立法院會提案，要求立法院本會期成立「修憲委員會」，朝野昨日達共識，在未經表決下全案逕付二讀，交由民眾黨團召集協商。

不過國民黨團內部對於廢除監察院尚未有雜音，國民黨團書記長王鴻薇昨日表示，對於立法院成立「修憲委員會」，國民黨團將贊成，而昨日院會是逕付二讀，全案有一個月冷凍期，尚不會有成立時程。

民眾黨團總召黃國昌昨在提案說明時，秀出賴清德總統二○一五年擔任台南市長時，曾發飆指要廢除監察院的新聞，呼籲民進黨不要閃躲、不要阻擋、不要一直研議，希望二○二五年立法院正式啟動修憲程序，民眾黨團說到做到，「廢除監察院勢在必行」。

民進黨發言人吳崢表示，廢除考監、回歸三權分立是民進黨長期以來的主張，在野的時候是、執政的時候也是，現在既然藍白主張廢考監，民進黨樂見其成，請藍白盡速整合提出版本，民進黨一定奉陪到底。

在監委遭爆出濫用公務車事件後，廢除監察院聲浪再起，黃國昌與國民黨立委羅智強提出憲法增修條文修正案欲廢除監察院，共獲得卅二位藍白立委支持。民眾黨團昨日在立法院更進一步，提案要求立法院成立修憲委員會，全案進入一個月冷凍期。

民眾黨團提案指出，為避免各黨委員提出修憲案付委後，卻無法依照院會決議交修憲委員會審查，因此要求立法院儘速依據「立法院修憲委員會組織規程」第三條規定，於本會期成立修憲委員會，並決議第一次修憲委員會召開日期，以利修憲案後續審查程序。

監察院 民眾黨 修憲

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