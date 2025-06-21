北檢分案偵辦「示範帶案」黃國昌：完全沒在怕

民眾黨立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎偵訊錄音檔，事後聲稱是「示範帶」；台北地檢署認為，黃使用檔案行為，至少涉及三項違法嫌疑，昨天分案偵辦。黃國昌表示，民進黨發動攻擊，高層下令，北檢火速分案調查，「我完全沒有在怕」。

針對「示範帶」事件，民進黨立院黨團昨也出招，提案將黃國昌移送紀律委員會處分，但遭藍白聯手否決；過程中，民進黨立委郭國文在黃國昌前舉牌「腳尾飯二點○、移送紀律」，兩人爆發激烈口角，黃嗆郭「你怎麼蠢成這樣子，舉這牌子真的很蠢」，郭則反嗆「不要再噴口水」。

黃國昌「驚天一秀」創造輿論聲量，有民眾昨向檢方告發黃國昌違法，台北地檢署不排除傳喚當事人、查證可能資料檔案來源，再做法律認定。

「示範帶」引發法律爭議，檢方認為，「示範帶」如經剪接，坐實案卷資料於訴訟外目的使用的法律規範，另涉及個資法的法益爭執，刑事訴訟法、國民法官法都有相關規範，法律爭點有釐清必要。

其次，如果檔案經ＡＩ技術偽變造，學說上即可能有湮滅刑事證據、或偽造文書的法律適用問題。此外，檢方另認為，若黃國昌的「示範帶」是 複合剪接並加以變造生成，還是有刑事湮滅證據的法律處罰及偵查必要。

黃國昌秀「示範帶」後，民進黨立委王義川向法務部長鄭銘謙告發偽造文書罪，法務部昨函請台灣高檢署分案處理。台高檢下周會將發交北檢併案調查。

黃國昌表示，他在司法法制委員會問可否用恐嚇方式偵訊，就放「示範帶」，讓部長鄭銘謙好回答，但鄭不敢回答，還惱羞成怒。

至於北檢分案偵辦，黃國昌說，民進黨發動攻擊，高層下令、所有媒體配合民進黨起舞，北檢火速分案調查，黨檢媒三位一體重出江湖，北檢樂於當鷹犬，踐踏台灣法治。

民眾黨團副總召張啓楷日前自爆聽過柯文哲案訊問光碟，甚至說會陸續公布錄音檔，遭質疑違法。張表示，檢察官在訊問時要有錄音跟錄影，隨時應該要公開，更重要的是過程發現太多不正當訊問，綠色媒體都不報這些，現在踢爆了，「吳思瑤跟民進黨的這些側翼，還沒注意到中計了？你們都蠢到爆。」