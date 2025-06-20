AIT恢復受理學生簽證 申請人須將社群媒體設公開

中央社／ 台北20日電

美國在台協會AIT）今天宣布，恢復受理學生簽證（F、J、M類）預約，並指出所有申請F、M或J類非移民簽證的申請人，須將所有社群媒體帳號的隱私設定調整為「公開」，以利進行必要的審查程序。

美國在台協會今天在臉書發布公告指出，已恢復受理F、M及J類非移民簽證的申請，並為配合秋季學期入學的學生需求，將增加F、J、M簽證的預約名額，申請人應定期查詢（https://www.ustraveldocs.com/tw/zt/）網站以了解最新預約情況。

AIT指出，其他需要簽證預約的旅客在暑假期間可能會面臨短期的等候時間增加，因此AIT強烈建議申請人評估自身是否符合透過旅行授權電子系統（ESTA）以免簽方式赴美的資格。

AIT表示，即日起，所有申請F、M或J類非移民簽證的申請人，須將所有社群媒體帳號的隱私設定調整為「公開」，以利進行必要的審查程序，以確認申請人身分並評估其依美國法律入境的適格性。

AIT指出，根據「總統公告：限制外國人士入境以保護美國免受恐怖分子及其他國家安全與公共安全威脅」，自美東時間2025年6月9日凌晨零時1分起生效，美國將暫停或限制特定國家國民的入境及簽證核發，受此總統公告影響的申請人仍可遞交簽證申請並出席預約面談，但可能無法獲得簽證或被允許入境美國。

美國在台協會 簽證 AIT

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