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民進黨部分縣市不辦初選 吳怡農砲轟：否定了公平競爭

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨部分縣市不辦初選，吳怡農批評，這否定了公平競爭。圖／聯合報系資料照片
民進黨部分縣市不辦初選，吳怡農批評，這否定了公平競爭。圖／聯合報系資料照片

民進黨前台北市黨部主委吳怡農今天臉書表示，民進黨前天通過2026年縣市長候選人提名辦法，執政一任的縣市長，不辦初選，由黨徵召現任者參選連任，沒有執政的縣市也不辦理初選，由黨徵詢協調後徵召。這個決議否定了公平公開的競爭，它將阻礙政黨未來的發展。期盼黨中央再做進一步的思考與評估。

吳怡農指出，在經濟領域，競爭很可貴，甚至制訂法律禁止壟斷。可是在政治圈，卻經常千方百計企圖消除自由競爭，唯一的好處是，政治得以在權力菁英認可的秩序中進行。它卻有太多的壞處，例如阻隔新元素、新想法、新作法，組織也因延續原有思考和行為模式而老化，政黨的衰敗、政權的崩潰，多半由此而起。

吳怡農說，如果沒有自由開放的初選制度，而是由黨內高層協調出候選人，林肯、歐巴馬等等很多位改變美國歷史的總統，都不會出現。公職人員這個群體不只領導現在的民進黨，也決定台灣社會未來的風貌和韌性。開放的自由競爭，才能讓這個群體的背景、能力、和思考模式具備多樣性，以應付未來多變的環境。

吳怡農表示，從政黨員和支持者的向心力，也是一個值得考慮的面向。賴清德總統在2019年曾投入黨內總統初選，挑戰希望連任的蔡總統。當時如果沒收初選、保護現任，賴總統以及他的支持者心裡一定不平，對民進黨一定非常失望。

吳怡農指出，民進黨應該是一個開放的園地，任何有心貢獻台灣的人，不論是企業家、學者、教師、文化界或任何社會人士，都可以自由進入耕耘，無須盼望被黨內高層徵詢。這將是何等強力的號召。

吳怡農說，1977年桃園縣長的選舉，國民黨向來是以「徵詢協調」的方式提名候選人，而非透過初選；具有強烈企圖心、條件優越的許信良先生，只能違紀競選。結果不但大贏國民黨提名的候選人，而且引發威權時期首次暴動的「中壢事件」，也讓民主運動增加一位魅力十足的領導人。僵化的國民黨遇見社會新力量，難以避免的結果。

吳怡農表示，他自己2020年第一次參選，台北市的艱困選區在選前四個月仍沒有候選人，於是他自投履歷給黨主席和秘書長，獲得徵召。第二次參選，他呼籲辦理初選，結果是以不公開的民調由黨徵召。現在他仍然要繼續呼籲黨內高層，維持民主的初選制度，維持民進黨的活力。

民進黨 國民黨 吳怡農

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