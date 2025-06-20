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1500億國土安全韌性預算 卓榮泰：關乎國安盼立院別打折

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
1500億國土安全韌性預算，卓揆：關乎國安盼立院別打折。記者游明煌／攝影
1500億國土安全韌性預算，卓揆：關乎國安盼立院別打折。記者游明煌／攝影

行政院卓榮泰今天視察海巡署第二巡防區指揮部，他在致詞時特別提及「強化國土安全韌性特別條例」，強調這1500億元攸關整體規畫，不應討價還價、打折扣，希望立院能夠支持。卓榮泰並指出，無人載具是國家未來要強力發展的項目，要形成海空一體的整體安全防衛。

由於行政院大刪全國地方一般性補助款，基隆也被刪24億，也已向行政院提出訴願，但卓榮泰今天面對媒體喊話補助款的問題並沒有回應。謝國樑今天全程陪同卓院長視察行程，但兩人行禮如儀，也並未討論到補助款的問題。

謝國樑致詞時感謝卓院長去年在山陀兒風災後到基隆勘災，提供基隆大量的協助，他表示藉此機會向卓揆致謝。海委會主委管碧玲則感謝卓院長支持海巡署，政院提出的規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，期待立法院能夠支持，讓海巡署能夠繼國艦國造的大轉型後，完成第二波大轉型。

卓榮泰致詞時回應謝國樑的感謝，卓院長表示，行政院將核定「首都圈黃金廊帶推動方案」，屆時將為北北基宜四市注入新的活力、展開新的建設，同時需要中央與地方合作才能完成這項區域治理計畫，未來也是北北基宜地方發展的關鍵。

卓揆另提到「國土安全韌性特別條例」非常重要，行政院逐步增加海巡的設備，因此在特別條例中編列1500億元的國土安全韌性預算，希望立法院能夠全力支持，這關於國家重要發展及國家安全。今天他視察過程看到的「千里眼」、「順風耳」及「神槍手」等設備相當重要先進的設備，工欲善其事、必先利其器。

卓榮泰說，這筆預算不該討價還價、打折扣，因為是整體性、跨年度、橫向聯繫型的規畫，只要有一個地方不足，就會讓國土安全防線產生不可預知的危險，希望立法院支持這次的特別條例。

「無人載具是國家未來要強力發展的項目，當今世界多少混亂的戰爭，無人載具的破壞性和運用大家都了解，未來要形成海空一體的整體安全防衛。」卓榮泰說。

1500億國土安全韌性預算，卓揆：關乎國安盼立院別打折。記者游明煌／攝影
1500億國土安全韌性預算，卓揆：關乎國安盼立院別打折。記者游明煌／攝影
1500億國土安全韌性預算，卓揆：關乎國安盼立院別打折。記者游明煌／攝影
1500億國土安全韌性預算，卓揆：關乎國安盼立院別打折。記者游明煌／攝影
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1500億國土安全韌性預算，卓揆：關乎國安盼立院別打折。記者游明煌／攝影
1500億國土安全韌性預算，卓揆：關乎國安盼立院別打折。記者游明煌／攝影
1500億國土安全韌性預算，卓揆：關乎國安盼立院別打折。記者游明煌／攝影

行政院 立法院 海巡署 卓榮泰

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