林佳龍：36在以色列國人已撤離 伊朗3人準備離境

以色列伊朗緊張情勢升高，外交部長林佳龍今天表示，駐以色列代表處已經協助36位國人經陸路撤往約旦等地，目前還有200多人在當地，都與我方保持直接聯繫。另外伊朗也有3位國人準備離開，剩下3位國人也已經規劃好離境路線。

林佳龍今天在臉書發出貼文及影片，他表示，這是來自駐以色列代表李雅萍的影片，他們陪同國人撤出時恰巧遭遇伊朗飛彈攻擊，以色列也啟動鐵穹防空系統。林佳龍強調，從影片可以看到代表處同仁在協助國人撤出時非常盡責「我們也要為他們加油，做他們的後盾」，他也特別交代要做好安全等防護工作。

林佳龍說，駐以色列代表處持續協助要離開當地的國人，目前已有36位順利撤出以色列，從陸路抵達約旦等地。目前在以色列有200多位國人，有些是已經定居在當地或個人基於家庭、工作的關係，外交部都保持直接的聯繫。目前代表處運作也都順暢，除了依照以色列政府的指引居家辦公外，必要時也會到代表處。

在伊朗的國人方面，林佳龍說，先前經過聯繫在伊朗的國人有9位，已經順利協助其中3位離開，另外有3位也已經準備要離開。至於剩下的3位，目前也都規劃好離境的路線，外交部也請他們特別注意安全。

對於傳出中國大陸在撤僑時也包含有持台胞證的台灣人，林佳龍批評，共的這種大外宣可以說是趁人之危。他強調，我方本身就已經做好駐外館處協助國人安全維護及撤離的工作，目前並沒有發生有國人由中國大使館負責。