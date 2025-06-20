爆破黃國昌示範帶？ 張啓楷：沒注意到中計了 蠢到爆

「朱亞虎案」音檔爭議延燒，民眾黨團總召黃國昌質詢時播放「示範帶」，民眾黨團副總召張啓楷更爆，聽過柯文哲案訊問光碟。張表示，檢方辦案過程涉不正訊問，法院庭上光碟內容清清楚楚，更別提民進黨以前支持公開光碟，親綠媒體卻刻意忽略，「吳思瑤跟民進黨側翼沒注意到中計了嗎？你們都蠢到爆。」

張啓楷近日受訪說，將柯文哲案檢察官訊問光碟仔仔細細聽了好幾次，「今天先播放了朱亞虎的部分，大家可以聽得出來，檢察官訊問的時候，高高在上，甚至很囂張」、「民眾黨這段時間會將錄音檔陸續公布」。

張啓楷說，民進黨找了一個最不利的，且以前是被法務部遮蓋的、掩蓋的一個議題。檢察官在訊問時要有錄音跟錄影，隨時應該要公開，更重要的，這個過程裡面發現太多不正訊問，民進黨之前那些綠色媒體都不報這些，現在踢爆了，「吳思瑤跟民進黨的這些側翼，還沒注意到你們中計了？你們都蠢到爆。」

張啓楷表示，他跟黃國昌跟民眾黨提醒這個議題，現在全台灣都知道，原來柯文哲這個案子裡面有很多不正訊問，民進黨、吳思瑤還有這些側翼請繼續進來，繼續談這個議題，讓案子裡的「不正訊問」讓大家聽到。

張啓楷指出，過去2個多月有很多攻防就在談光碟，光碟裡面的內容，各個電視台都有派人去，現在回過頭去看，各個電視台都有報導很多光碟內容，現在竟然說「這些內容從哪邊來？」

張啓楷解釋，昨天講得很清楚，他聽的光碟的內容，「就是這2、3個月，我們每次去聽庭的時候，你們電視台都派記者去。現在親綠媒體應該也有派人去。你們這邊都聽到很多光碟的內容。我們把光碟的內容，我重複又聽了好幾次。」