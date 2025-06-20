習近平曾稱2027前侵台 蕭美琴：台灣需讓其決策更複雜

副總統蕭美琴日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪，被問及中國國家主席習近平曾表示將於2027年前入侵台灣，蕭美琴說，無論是2027年、之前或之後，台灣需要做的是，影響他們的決策評估，讓其決策過程更為複雜，並傳達「維持現狀是符合當今包括中國在內所有利害關係人的最佳利益」。

對於習近平曾稱2027年前入侵台灣，蕭美琴表示，這個時間表牽涉到中國的意圖及其能力。對台灣來說，所做的一切最終都是為防止衝突發生，無論是2027年、之前或之後，需要同時處理「意圖」及「能力」此二方面。在能力方面，必須強化不對稱的國防戰力，嚇阻中共並使其明白侵略台灣將付出極大的代價；「在制衡能力方面，我們朝此方向努力。」

在意圖方面，蕭美琴說，中國聲稱擁有台灣主權，並透過外交、軍事和經濟手段在全球實現這個主張。「我們需要做的是，影響他們的決策評估，讓其決策過程更為複雜」，並傳達「維持現狀是符合當今包括中國在內所有利害關係人的最佳利益」。

蕭美琴強調，「我們致力維持現狀」，與中共之間存在著分歧，尤其是在政府運作方式以及政府與人民的關係上，目前的現狀已是一個穩定的框架，讓雙方得以追求各自的發展與繁榮。「我們不會挑釁或破壞現狀，但也不會屈服於脅迫。我們需要清楚地表明，中國以脅迫、威脅迫使我們屈服於其政治制度的意圖不會得逞」。

至於中國入侵會是什麼樣貌？是場實體戰爭？還是認知戰？或是試圖影響國民黨？蕭美琴表示，台灣周邊有許多軍事活動、認知作戰、假訊息、分化社會、削弱國內團結與凝聚力，這些都已在進行中，網路攻擊也早已發生。因此，需要混合型因應方式。她不願去想像實體衝突的樣貌，因為那將是人類的災難與地獄，也會對中國人民造成傷害。我們持續投資國防，希望能真正達成嚇阻效果，避免衝突發生。

節目主持人詢問，有65%的台灣人願意抵抗入侵，相較於幾年前的50%有所提升。他們也造訪「黑熊學院」，了解台灣民眾為此所做的準備。

蕭美琴說，這正是廣義的全社會或全民韌性的一部分。多年來，國內許多民調都顯示，台灣人民對於保護自由、國土，以及生活方式和民主制度方面的態度非常堅定。但這不能只是在意志或理念層面，還必須有實力與良好的訓練來支持。政府的責任是讓社會擁有足夠的工具以自我防衛。

被問及台灣將風力發電機設置在海上，不僅能提供能源，還可作為封鎖或軍事防禦的據點，是否為真？

蕭美琴說，台灣周邊很多新技術或新設施都具有雙重用途。不過就風機來說，這是推動多元能源組合的一部分，與其完全依賴進口能源，希望具備本土能源生產能力。在軍事方面，歷來台灣周邊有些被稱為「紅色登陸區」的地點，這些地方在軍事上被認為是較容易進行兩棲登陸的區域。世界上每個面臨重大威脅的國家都會檢視自己的登陸區，並在這些區域加強防禦。而台灣沿海地區的新建設與地貌變化，也對登陸區的評估造成影響，「並促使我們思考不同的防衛方式。我們的軍方也會持續與全世界夥伴合作，從專業角度評估，尋求更有效的嚇阻與防禦方式」。