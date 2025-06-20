在野提案成立「立院修憲委員會」 全案逕付二讀交協商

民眾黨團總召黃國昌、國民黨團首席副書記長羅智強等人日前提出廢監察院修憲案，獲32位立委連署支持。民眾黨團今天更進一步在立法院會提案，要求立法院本會期成立「修憲委員會」。朝野上午達共識，全案逕付二讀，交由民眾黨團召集協商。

在監委爆出濫用公務車事件後，廢監察院聲浪再起，黃國昌提案廢除監察院，今天更提案要求立院成立修憲委員。立法院副院長江啟臣今天在報告事項後，召集各黨團幹部協商，朝野達成共識，全案未經表決下逕付二讀，並交由民眾黨團召集協商。

民眾黨團提案案由為，有鑑於立法院修憲委員會掌理憲法修正案審理相關事項，但是自本屆以來，陸續有各黨委員提出修憲相關提案，雖經院會陸續通過並交修憲委員會審查，但本屆至今，修憲委員會卻未依據「立法院修憲委員會組織規程」成立。

提案指出，為避免各黨委員提出的修憲案付委後，卻無法依照院會決議交修憲委員會審查，因此要求立法院儘速依據「立法院修憲委員會組織規程」第3條規定，於本會期成立修憲委員會，並決議第一次修憲委員會召開日期，以利修憲案後續審查程序。

黃國昌在提案說明時指出，過去民進黨不斷高喊要廢除監察院，但到了2025年的今天，民進黨卻對廢監察院一事絕口不提。但他要提醒民進黨，賴清德總統擔任台南市長時曾發飆要廢監察院，現在賴清德已經貴為中華民國總統，看到監院又肥又香，竟把監院當成民進黨的退輔會、酬庸過氣政客。