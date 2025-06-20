政院啟動公務員特殊查核 吳思瑤：剷除共諜盼各界支持

公務員特殊查核辦法正式生效，行政院16日發函各部會啟動特查，在野憂心是在剷除異己。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，要剷除的異己及特查的對象，是可能潛藏在政府部門中的共諜，請各界支持此國安作法。

公務員特殊查核辦法生效，除首波行政院5長列為優先名單外，政院人士指出，行政院16日已函請各部會啟動特查，將須特查人員送法務部調查局辦理。

吳思瑤上午在立法院接受媒體聯訪，對於在野陣營憂心特查是在剷除異己。吳思瑤回應表示，要剷除的異己、要特查的對象，是可能潛在政府部門的共諜、可能被中國想方設法可能買通的從政人員。

吳思瑤說，擴大特查是要加嚴、加深、加密、加廣，防範無所不在的共諜，請各界支持此國安作法，且接受特查辦法是所有公務人員都應當善盡的忠誠義務。

副總統蕭美琴接受挪威國家廣播公司專訪指出，台灣主張維持現狀，這也是許多全球利害相關者支持的狀態，北京的領導人必須體認，只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與公平的對話，才能真正改善兩岸關係。

對此，吳思瑤說，副總統釋放正面訊息，具體呈現台灣內部的主體民意，及捍衛台灣的主權、尊嚴立場。現在的執政黨是民進黨，只要在平等互惠、不設前提的原則下，民進黨都願意跟中國持續正向交流。

此外，台北高等行政法院就台中市政府環境保護局裁處台電公司台中電廠一案，撤銷行政院訴願決定及環境部原處分。環境部表示尊重判決，但將提起上訴。

吳思瑤說，尊重法院判決，也尊重環境部後續提起上訴的權利。