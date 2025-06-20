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沈伯洋嗆告 傅崐萁：歡迎中國紅熊到法院講清楚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照

民進黨立委沈伯洋父親沈土城遭臉書粉專指「賺紅錢」、「洗產地」，沈伯洋昨日由律師陪同下代替其父提告，沈土城提告臉書粉專經營者等人涉妨害名譽。沈伯洋也說，下周對國民黨立院黨團總召傅崐萁提出民事告訴等。傅崐萁今反擊，「中國紅孩兒」、「中國紅熊」，一家人的產業也讓社會大眾了解清楚一點，到法院講會非常適合。

沈伯洋昨指出，傅崐萁是造謠的始作俑者，傅崐萁在花蓮演講不斷造謠他拿了錢顛覆國家、美國的間諜等各式侮辱，下周將在立法院開記者會，並對傅崐萁提出民事告訴，請求道歉、適當的賠償及回復名譽。

針對沈伯洋說法，傅崐萁今日表示，非常熱切歡迎沈伯洋到法院講清楚，錢從哪裡來，哪些地方資助。至於中國紅孩兒、中國紅熊，一家人的產業也讓社會大眾了解清楚一點，這到法院去講會非常適合。

沈伯洋 土城 傅崐萁

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沈伯洋將告傅崐萁 國民黨花蓮黨部：歡迎到法院交代清楚

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