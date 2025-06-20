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曾檢舉陳明文父子違利益迴避 徐巧芯：監院「密件」回 認有問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者余承翰／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者余承翰／攝影

國民黨立委徐巧芯過去曾向監察院檢舉，時任民進黨立委陳明文以其子、現任立委陳冠廷名義申請農委會補助，違反「公職人員利益衝突迴避法」。徐巧芯今日表示，她在近日收到監察院回函，調查確有問題，但回函卻是密件，故她只能「提示」是「最近非常當紅事件的一對父子」。

徐巧芯在擔任台北市議員時，曾指陳明文以陳冠廷名義申請農委會補助，違反公職人員利益衝突迴避法，也向監察院檢舉。

徐巧芯今上午說，她覺得監察院應該重新開始、重新開機，當初國父孫中山設監察院時，是間接民主代議制度，但現在監委是由總統提名，立法院只有同意權，跟過去間接選舉來說，離民意非常遠。而監察院長陳菊生病，祝陳菊身體健康，但超過半年沒上班，五院之首缺席半年，對民眾來說不可思議。

徐巧芯認為，總統提名的監委基本上尸位素餐，而昨天她收到監院來函，一名前立委跟一名現任立委當初被她檢舉違反公職人員利益衝突迴避法，終於收到監院回函，其中一位有立委現任身分的人，當初公司已因為違反公職人員利益衝突迴避法被裁罰，可是監院上給她的是密件。

徐巧芯表示，她知道是哪一位前立委跟現任立委，卻沒辦法拿公文給大家看來證明，她只能提示大家，「最近非常當紅事件的一對父子」。她覺得監院非常奇怪，她身為立委，也向監院公開申請調查有關人士涉及公職人員利益衝突迴避法，經調查確認有問題，卻給她的是密件。

徐巧芯質疑，是怎樣？調查完後民進黨出問題，就變密件，如果是藍營就是普通件嗎？這是監院的公平、公正嗎？幾乎等於「辦藍不辦綠」。監院已經違背初衷，應該重新開始，廢除監院只是其中一步，她還是希望孫中山五權憲法應該恢復功能。

徐巧芯強調，她作為當初的舉發人，結果父子被裁處公職人員利益衝突迴避法，結果回函是密件，不能對外公開，否則監察院又要告她，為何如此？不要因為他們是民進黨英系大家族就有這樣權力。

徐巧芯重申，她字字句句沒涉及到密件內容，至於是誰？什麼事件？大家自己去翻閱過去的新聞，就會非常清楚。

衝突 監察院 徐巧芯

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