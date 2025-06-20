分案偵辦黃國昌播示範帶！檢察官：至少「3個違法嫌疑」要釐清
民眾黨立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊「京華城案」被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊錄音檔，事後稱是「示範帶」；台北地檢署認為，黃使用檔案行為，至少涉及「3項違法嫌疑」，今天正式分案偵辦。
黃國昌「驚天一秀」製造輿論聲量，有民眾昨天向檢方告發黃國昌違法，台北地檢署分案查辦，不排除傳喚當事人、查證可能的資料檔案來源還原事實，再做法律認定。
關於所謂「示範帶」引爆的法律爭議，檢方認為，其「示範帶」如經過剪接，坐實案卷資料於訴訟外目的使用的法律規範，另涉及個人資料保護法的法益爭執，刑事訴訟法、國民法官法都有相關規範，法律爭點有釐清的必要。
第2點，如果檔案經由AI技術偽造、變造，於學說上即可能有湮滅刑事證據、甚或偽造文書的法律適用問題。
此外，檢方另認為，設若黃國昌的「示範帶」是 複合「剪接」並加以「變造」生成，還是有刑事湮滅證據的法律處罰及偵查必要。
黃國昌秀「示範帶」後，民進黨立委王義川當面向法務部長鄭銘謙告發黃偽造文書罪，法務部於接獲檢舉後，今函請台灣高檢署分案處理。據了解，台高檢下周會將檢舉案發交台北地檢署檢察官併案調查
黃國昌播放偵訊朱亞虎的錄音檔並質詢鄭銘謙，一般認為，是傳述檢察官偵辦前民眾黨主席柯文哲所涉收賄、圖利罪時，有對「次要」被告以不正訊問入罪於柯，藉以控訴檢察官違法辦案。
京華城案起訴後，全案准公開閱卷，包括柯文哲、同案被告李文宗、沈慶京皆聲請勘驗「朱亞虎偵訊光碟」；檢方懷疑，光碟來源可能是相關辯護人，律師於訴訟目的外使用證據，可能衍生洩密疑情，且查辦律師懲戒事項是檢察官職權，檢方將蒐證、偵辦。
法務部17日對黃國昌播帶發布聲明，指黃播放真假未明的錄音內容來源，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞，至表遺憾。
法務部說，黃國昌播放疑似檢察官偵訊的錄音，於質詢結束前表示是「示範帶」，不過，黃就錄音檔未說明來源、製作方式及是否為經合法程序取得，無法排除是經由剪輯或以人工智慧技術合成的可能；未循法定程序，卻執真偽不明的檔案作為質詢使用，已造成社會嚴重誤解。
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