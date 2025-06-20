質詢播「示範帶」北檢分他字案 黃國昌嗆：我完全沒在怕

民眾黨團總召黃國昌16日在立院司法法制委員會，公開播放疑似民眾黨前主席柯文哲涉貪案檢察官訊問對話，黃事後稱是「示範帶」，但仍遭檢舉違法，台北地檢署分他字案調查。黃國昌今表示，民進黨發動攻擊，黨檢媒重出江湖，「我完全沒有在怕。」

黃國昌今在立院議場前受訪，表示作為法律人怎會把兩件事混為一談，他在司法法制委員會問部長可否用恐嚇方式偵訊，就放示範帶，讓部長好回答，但部長不敢回答，還惱羞成怒，「我放示範帶跟張啓楷有沒有聽過真的帶子，是兩個不同層次事情，大家應該很好判斷。」

至於北檢分他字案，黃國昌說，民進黨發動攻擊，高層下令、所有媒體配合民進黨起舞，北檢火速分案調查，黨檢媒三位一體重出江湖，「我完全沒有在怕」，北檢樂於當鷹犬，踐踏台灣法治，但他也不是第一次被濫行提起告訴，他也沒在怕。

黃國昌說，他等著看北檢如何繼續秀下限偵辦這個案子，但更重要是，現在是檢察官問案還是黑道在恐嚇？這絕對攸關每個台灣人民司法人權的事情，掌握權力的民進黨墮落腐化速度之快，所有台灣人民看在眼裡。

民進黨立委林宜瑾想修「黃國昌條款」，黃國昌指出，林要提這個是她的自由，法條構成要件有個關鍵是「他人不實」，林宜瑾恐怕要把法學ABC重新溫習，但林宜瑾的貪汙治罪條例案子，去年放到現在石沉大海，顏色對了就沒關係？還是台南地檢署縱容讓案子躺著，又或是已經認罪，偷偷緩起訴處分還是偷偷簽結，這才是要跟大眾講清楚。