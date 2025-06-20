快訊

恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

他開小米汽車狂被警告20次疲勞駕駛！超糗實測「眼睛太小」被系統誤判

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

質詢播「示範帶」北檢分他字案 黃國昌嗆：我完全沒在怕

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌日前質詢時，播放疑似檢察官偵訊錄音「示範帶」，北檢分「他」字案，黃國昌回應，黨檢媒三位一體重出江湖，非常熟悉。記者葉信菉／攝影
民眾黨立委黃國昌日前質詢時，播放疑似檢察官偵訊錄音「示範帶」，北檢分「他」字案，黃國昌回應，黨檢媒三位一體重出江湖，非常熟悉。記者葉信菉／攝影

民眾黨團總召黃國昌16日在立院司法法制委員會，公開播放疑似民眾黨前主席柯文哲涉貪案檢察官訊問對話，黃事後稱是「示範帶」，但仍遭檢舉違法，台北地檢署分他字案調查。黃國昌今表示，民進黨發動攻擊，黨檢媒重出江湖，「我完全沒有在怕。」

黃國昌今在立院議場前受訪，表示作為法律人怎會把兩件事混為一談，他在司法法制委員會問部長可否用恐嚇方式偵訊，就放示範帶，讓部長好回答，但部長不敢回答，還惱羞成怒，「我放示範帶跟張啓楷有沒有聽過真的帶子，是兩個不同層次事情，大家應該很好判斷。」

至於北檢分他字案，黃國昌說，民進黨發動攻擊，高層下令、所有媒體配合民進黨起舞，北檢火速分案調查，黨檢媒三位一體重出江湖，「我完全沒有在怕」，北檢樂於當鷹犬，踐踏台灣法治，但他也不是第一次被濫行提起告訴，他也沒在怕。

黃國昌說，他等著看北檢如何繼續秀下限偵辦這個案子，但更重要是，現在是檢察官問案還是黑道在恐嚇？這絕對攸關每個台灣人民司法人權的事情，掌握權力的民進黨墮落腐化速度之快，所有台灣人民看在眼裡。

民進黨立委林宜瑾想修「黃國昌條款」，黃國昌指出，林要提這個是她的自由，法條構成要件有個關鍵是「他人不實」，林宜瑾恐怕要把法學ABC重新溫習，但林宜瑾的貪汙治罪條例案子，去年放到現在石沉大海，顏色對了就沒關係？還是台南地檢署縱容讓案子躺著，又或是已經認罪，偷偷緩起訴處分還是偷偷簽結，這才是要跟大眾講清楚。

黃國昌 民進黨 司法

延伸閱讀

批黃國昌「腳尾飯2.0」 綠提案送紀律委員會藍白聯手擋下

影／質詢播示範帶北檢列被告 黃國昌：完全沒在怕

官方臉書幫黃國昌、高虹安直播造勢！綠營告發貪汙 竹市府回應

何仁傑涉共諜案 林佳龍：對外交傷害大、吳釗燮責任自己判斷

相關新聞

分案偵辦黃國昌播示範帶！檢察官：至少「3個違法嫌疑」要釐清

民眾黨立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊「京華城案」被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊錄音檔，事後稱是「示範帶...

質詢播「示範帶」北檢分他字案 黃國昌嗆：我完全沒在怕

民眾黨團總召黃國昌16日在立院司法法制委員會，公開播放疑似民眾黨前主席柯文哲涉貪案檢察官訊問對話，黃事後稱是「示範帶」，...

傳將接華信航空董事長 台中前副市長陳大鈞：完全不曉得

華信航空董事長職位今年3月起懸缺至今，近期傳出台中市前副市長、台中科技大學副教授陳大鈞將接任。今天他表示，未獲徵詢，也完...

在野提案成立「立院修憲委員會」 全案逕付二讀交協商

民眾黨團總召黃國昌、國民黨團首席副書記長羅智強等人日前提出廢監察院修憲案，獲32位立委連署支持。民眾黨團今天更進一步在立...

沈伯洋嗆告 傅崐萁：歡迎中國紅熊到法院講清楚

民進黨立委沈伯洋父親沈土城遭臉書粉專指「賺紅錢」、「洗產地」，沈伯洋昨日由律師陪同下代替其父提告，沈土城提告臉書粉專經營...

國安簡報破局／藍綠白互信不足 對立不對話已成必然？

賴清德總統指示國安團隊向在野黨主席國安簡報，原訂18日登場，由於民眾黨主席黃國昌和國民黨主席朱立倫先後宣布不參加，最終破局收場。總統府與藍、白三方都表達將持續溝通，但據了解，綠營方面認為，若無法克服一「變因」，未來不論國安簡報或朝野對話，都難以樂觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。