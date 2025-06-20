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批黃國昌「腳尾飯2.0」 綠提案送紀律委員會藍白聯手擋下

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團今天在立法院院會提案，因「示範帶事件」，提案將民眾黨立委黃國昌移送紀律委員會處分，但該案被藍白聯手否決。民進黨立委郭國文在黃國昌前舉牌「腳尾飯2.0、移送紀律」，兩人隨即爆發口角。

黃國昌近日質詢時公開播放「京華城案偵訊音檔」，藉以批評檢察官的問案語氣，並指出這只是「示範帶」。民進黨團提案，表示黃國昌涉違反刑法及個人資料保護法，亦有違從政道德及政治誠信，已嚴重傷害國會形象，建請移送紀律委員會從重處分。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也臉書貼文表示，民進黨團提出「將黃國昌移送紀律委員會」。藍白如果表決封殺，就是支持「腳尾飯造假問政」的共犯！吳思瑤也說，反對民主國會淪為腳尾飯2.0，捍衛國會形象及問政道德，基於國會自律，民進黨主張應當移送紀律委員會議處。

民進黨團表示，黃國昌於質詢中就該錄音檔未說明來源、製作方式及是否為經合法程序取得，無法排除係經由剪輯或以人工智慧技術合成的可能。無論該錄音檔案為真實偵訊錄音的節錄內容，或所謂的示範帶，在國會殿堂公開質疑檢察官有不正訊問情形，恐造成外界錯誤聯想與矚目個案相關，有害於檢察官依法行使職務的信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。

民進黨團指出，遑論若偽造製作疑似檢察官偵訊錄音，並公開散布，使社會大眾誤信為真，亦可能構成「行使偽造、變造文書」等罪責。立法委員利用言論免責權，企圖藉國會質詢以政治力量干擾及影響審判中個案，為國人做了最壞的示範。

黃國昌 民進黨 檢察官

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