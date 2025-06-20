難民庇護審查卡關 民團呼籲「難民法」立法

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎、台灣人權促進會難民議題專員賴彥蓉與監察委員紀惠容等，上午在立法院舉行「庇護審查卡關兩年 個案生存深陷危機」記者會，呼籲台灣須履行人權承諾，建立難民庇護法制。

在2025世界難民日前，國際特赦組織台灣分會與台灣人權促進會等台灣公民社會，共同呼籲台灣政府與國會必須積極履行對國際難民保護制度的承諾，包括依照人權公約國家報告國際審查結論性意見與建議、首版國家人權行動計畫建立難民庇護法制以及提供明確之權利保障。

要求政府，首先儘速推動「難民法」的立法；建立真正符合國際人權標準所保障的難民庇護法制。第二、尋求庇護者在台灣亦享有國際人權標準所揭示之權利，應立即啟動「臨時外僑登記證」專案的審查程序，並確保對申請人的資訊透明。第三，在「臨時外僑登記證」專案審查期間，政府應依照「經濟社會文化權利國際公約施行法」、「兒童權利公約施行法」、「消除一切形式種族歧視國際公約施行法」，提供相應之權利保障。最後，在「難民法」通過前，行政與立法機關應檢討現行庇護政策失能之處，調整並修改現行涉及難民庇護之法規。