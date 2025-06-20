快訊

恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

他開小米汽車狂被警告20次疲勞駕駛！超糗實測「眼睛太小」被系統誤判

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

難民庇護審查卡關 民團呼籲「難民法」立法

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
台灣人權促進會難民議題專員賴彥（前排右起）、國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎、蓉與監察委員紀惠容等，上午在立法院舉行記者會，呼籲台灣須履行人權承諾，建立難民庇護法制。記者黃義書／攝影
台灣人權促進會難民議題專員賴彥（前排右起）、國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎、蓉與監察委員紀惠容等，上午在立法院舉行記者會，呼籲台灣須履行人權承諾，建立難民庇護法制。記者黃義書／攝影

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎、台灣人權促進會難民議題專員賴彥蓉與監察委員紀惠容等，上午在立法院舉行「庇護審查卡關兩年 個案生存深陷危機」記者會，呼籲台灣須履行人權承諾，建立難民庇護法制。

在2025世界難民日前，國際特赦組織台灣分會與台灣人權促進會等台灣公民社會，共同呼籲台灣政府與國會必須積極履行對國際難民保護制度的承諾，包括依照人權公約國家報告國際審查結論性意見與建議、首版國家人權行動計畫建立難民庇護法制以及提供明確之權利保障。

要求政府，首先儘速推動「難民法」的立法；建立真正符合國際人權標準所保障的難民庇護法制。第二、尋求庇護者在台灣亦享有國際人權標準所揭示之權利，應立即啟動「臨時外僑登記證」專案的審查程序，並確保對申請人的資訊透明。第三，在「臨時外僑登記證」專案審查期間，政府應依照「經濟社會文化權利國際公約施行法」、「兒童權利公約施行法」、「消除一切形式種族歧視國際公約施行法」，提供相應之權利保障。最後，在「難民法」通過前，行政與立法機關應檢討現行庇護政策失能之處，調整並修改現行涉及難民庇護之法規。

難民 國際特赦組織 人權

延伸閱讀

明年未滿50歲年輕型失智納長照 民團：對家屬是好消息

伊朗政府垮台...恐逾2千萬人逃難！美智庫：二戰來最大難民潮

民團籲設新興菸品查緝平台 確實監控強化稽查

改建蘭陽大橋、廢止舊橋文資身分 民團籲請文化部「不備查」

相關新聞

分案偵辦黃國昌播示範帶！檢察官：至少「3個違法嫌疑」要釐清

民眾黨立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊「京華城案」被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊錄音檔，事後稱是「示範帶...

質詢播「示範帶」北檢分他字案 黃國昌嗆：我完全沒在怕

民眾黨團總召黃國昌16日在立院司法法制委員會，公開播放疑似民眾黨前主席柯文哲涉貪案檢察官訊問對話，黃事後稱是「示範帶」，...

黃國昌質詢播「偵訊示範帶」是否觸法？ 法務部長鄭銘謙避答

民眾黨立委黃國昌日前在司法及法制委員會質詢時，當場播放疑似檢察官訊問京華城被告朱亞虎偵訊光碟，事後稱是「示範帶」。法務部...

在野提案成立「立院修憲委員會」 全案逕付二讀交協商

民眾黨團總召黃國昌、國民黨團首席副書記長羅智強等人日前提出廢監察院修憲案，獲32位立委連署支持。民眾黨團今天更進一步在立...

沈伯洋嗆告 傅崐萁：歡迎中國紅熊到法院講清楚

民進黨立委沈伯洋父親沈土城遭臉書粉專指「賺紅錢」、「洗產地」，沈伯洋昨日由律師陪同下代替其父提告，沈土城提告臉書粉專經營...

國安簡報破局／藍綠白互信不足 對立不對話已成必然？

賴清德總統指示國安團隊向在野黨主席國安簡報，原訂18日登場，由於民眾黨主席黃國昌和國民黨主席朱立倫先後宣布不參加，最終破局收場。總統府與藍、白三方都表達將持續溝通，但據了解，綠營方面認為，若無法克服一「變因」，未來不論國安簡報或朝野對話，都難以樂觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。