傳盧秀燕建議延後黨主席選舉 黃健豪：正常政黨不在「大選年」改選

今年國民黨主席需改選，同時面臨大罷免，傳台中市長盧秀燕建議國民黨主席朱立倫，延後黨主席選舉。對此，國民黨立委黃健豪今日表示，今年為大選年，正常政黨不會在大選年改選主席，故他也認為應延後，同時也該清查、確認黨員名冊。

針對盧秀燕是否向朱立倫建議，延後黨主席選舉，黃健豪說，盧秀燕沒有提到，但今年等於大選年，正常政黨不會在大選年改選主席。按照目前狀況來講，即將確定一定會面臨到大罷免，那也有可能會有補選的問題等等。在這樣的情況下，的確不適合舉辦黨主席選舉，應等罷免、選舉告一段落，再來進行黨內的競爭跟選舉，才是較適當的時機。

黃健豪認為，黨主席選舉涉及到黨員名單以及黨員投票的權益，現階段社會各界對於黨員名冊的真實性跟有效度，也存有一定的疑問。在選舉之前，也該要進行黨員名冊清查，確認黨員名冊之後，再去進行黨主席選舉。有很多的前置作業要做，今年7、8月這個階段，並不適合辦黨主席選舉。