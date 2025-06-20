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籲對話緩解台海緊張 義議員：若有機會訪台是榮幸

中央社／ 羅馬20日專電

台海潛在危機全球關注，義大利國會議員柏加米尼接受中央社專訪表示，中國升高對台威脅是西方所有自由國家的共同憂慮，盼盡速以對話取代衝突；她也說自己尚未訪問過台灣，「未來若有機會去，將是我的榮幸」。

柏加米尼（Deborah Bergamini）是執政聯盟「義大利力量黨」（Forza Italia）重要成員，擔任國會議員近20年，她並擔任義大利駐歐盟理事會（EuropeanCouncil）代表團副主席。「義大利力量黨」主席為義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）。

柏加米尼日前出席「北約防衛學院基金會」（NatoDefense College Foundation）舉辦的「印太2025高階會議」後，接受中央社專訪。對於中國不斷在台海升高緊張情勢，她表示，這是國際社會的普遍憂慮，也是所有西方自由國家的憂慮。

柏加米尼說，台海日益加劇的緊張，背後隱藏更廣泛的緊張局勢，「現在全球正經歷自二戰以來同時發生最多衝突的時刻，這對所有人的未來都構成嚴重威脅。」

她強調，這就是為何要靠政治力量促成一種不同的動態，不要衝突或對抗，而該恢復對話、交流及互相面對面的能力，即使存在差異，也永不應停止對話；義大利一直是主張對話的國家，這是當前世界亟需的，斷絕對話就無法化解衝突，「即使看來很困難或不可能，也必須持續推動對話。」

談到義大利國會與台灣的互動，柏加米尼說，她從未訪問過台灣，「若未來哪天有機會去，那將是我的榮幸」。她表示目前尚未與台灣有過直接接觸，但從研讀資料認識到，台灣有很複雜的現況。

談到義中關係，她以「競爭夥伴」形容，中國是世界上最重要經濟體之一，中國對義大利的出口量很大，因此中國當然是義大利的合作夥伴，但彼此也存在競爭關係。

她坦言，她從來都不支持義大利加入「一帶一路」倡議，原因很簡單，為義大利帶來的經濟利益不如為中國帶來的多，「所以這是不平等的，鑑於中國是個大國，協議應更加平等。」

柏加米尼表示，義大利當初是七大工業國集團（G7）唯一加入「一帶一路」倡議的國家，「我認為出於經濟考量，本屆政府退出一帶一路倡議的決定非常明智。」這不代表義大利不再與中國打交道，但希望各方都能尊重國際規則和貿易承諾。

北約防衛學院基金會17、18日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，曾任北約副秘書長的基金會主席米努托里佐（Alessandro Minuto-Rizzo）及多國政學界專家出席，中央社應邀擔任媒體合作夥伴。

柏加米尼在會中表示，義大利眾院外委會月前完成一份深入的印太分析，「結論認為義大利需要擬定一份印太戰略，這是我們目前沒有的。」印太地區貢獻全球70%經濟成長和35%全球財富，到2050年將占全球國內生產毛額（GDP）一半以上，因此對義大利這樣看似遙遠的國家來說，印太也是優先事項。

不過柏加米尼坦言，歐洲目前正在處理一些「其他優先事項」，包括需要重建與美國的互信，及強化歐洲國防，其中關鍵問題是建立「共同軍隊」，但民眾一方面要求安全，另一方面卻不喜歡聽到武器軍隊等言論，「該如何與公眾溝通，我們作為政治人物正陷入困境，這是事關歐盟未來存亡的重大問題。」

她表示，現階段各種挑戰重重，但她願意保持樂觀態度，也相信技術創新能帶來解方，「我堅信人工智慧（AI）的能力，前提是由自由國家所開發，而非來自專制國家。」

衝突 義大利 印太

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