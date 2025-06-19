以色列伊朗衝突升溫 賴總統指示強化安全監控

以色列與伊朗衝突情勢升溫，賴清德總統分別召開國安高層會議以及例行軍事會談，指示國防部以及國安團隊，從現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，提升情報蒐集與研判能力。

賴總統同時也請行政團隊提前部署穩定物價、民生及產業運作的各項措施，並持續確保金融穩定、物資及能源供應無虞。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，賴清德總統日前在例行的安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握，加強戒備、嚴密應處。

昨天賴總統於例行軍事會談中，再就近期中東地區情勢因應，裁示國安團隊要與各友方保持緊密聯繫與協調，確保在任何突發狀況下都能迅速反應，維護區域的和平與穩定。