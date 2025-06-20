聽新聞
0:00 / 0:00

AIT「避難包文」引關注 美國務院：挺台灣推全社會防衛

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國在台協會（ＡＩＴ）高雄分處日前一篇「避難包文」引發關注，是否代表對區域情勢的最新評估？美國國務院十八日指稱，台灣位於天災多發地區，美國支持台灣推動全社會防衛韌性。ＡＩＴ前處長酈英傑也說，這只是重申對海外美國公民的建議。

高雄分處十一日在臉書貼出避難包開箱文，其中包括飲用水、食物、醫療用品、保暖衣物及手機充電器等必備品，「平時多一分準備，危急時刻多一分安心」。

對此，一位國務院發言人向中央社說，無論是鼓勵個人為地震或颱風做好防災準備，美國都支持台灣推動全社會韌性的努力。

該文引發討論並累積近六百則留言，ＡＩＴ前副處長王曉岷（Robert Wang）不願多加揣測發文目的，只說「有趣的是，這項訊息竟只在高雄發布」。

酈英傑則未將避難包文解讀為非常重大的事件。他在回覆中央社提問的電郵中寫道，這只是重申長期對海外美國公民的建議，也就是隨時做好準備，以因應需迅速撤離的緊急情況，例如重大自然災害、政治動盪或其他嚴重的安全問題。

對美國政府的社群媒體指導原則，酈英傑聲稱，ＡＩＴ這類海外機構在發布訊息時有一定的自由度，只要內容與現行的美國政府政策指引一致即可。新政策聲明通常由國務院發布，並需經國務院內部及其他機構的大量審批程序。

酈英傑 避難包 美國在台協會 美國公民 社群媒體 國務院

延伸閱讀

購物平台宣稱內政部規格 消防署：未賣或認證任何品牌緊急避難包

哈佛國際生赴美 AIT：將盡快開放新的學生簽證預約時段

申請留美學生簽證「網路隱私沒了」 須公開社群個人檔案

擋SRF引來AIT兩度關切 張善政說原委更批蔡英文

相關新聞

公務員特查大增千人 在野憂剷除異己

新版公務員特殊查核辦法生效，首波優先特查名單為行政院五長，行政院十六日函請各部會啟動特查，將特查人員送法務部調查局辦理，...

冷眼集／要求國安查核公務員 卻任吳釗燮神隱

為防堵共諜滲透，行政院大動作修改公務員特殊查核辦法，查核對象大增千人，並要求堅守對憲法及國家的忠誠，諷刺的是，國安會秘書...

劉世芳再槓蔣萬安…地方負擔租補？政院：未定案

台北市長蔣萬安質疑中央要求各縣市政府共同負擔房租補貼經費，邏輯錯亂。內政部長劉世芳昨表示，蔣萬安完全不了解情況，租金補貼...

AIT「避難包文」引關注 美國務院：挺台灣推全社會防衛

美國在台協會（ＡＩＴ）高雄分處日前一篇「避難包文」引發關注，是否代表對區域情勢的最新評估？美國國務院十八日指稱，台灣位於...

中正紀念堂 將轉型民主教育園區

行政院長卓榮泰昨主持行政院推動轉型正義會報，同意中正紀念堂未來轉型目標為「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」，中長期轉型為...

民團批中央食言 情勒地方埋單租金補貼

內政部發函地方政府，要求明年起自籌一定比例的租金補貼經費。民團批評，這是中央請客，地方買單，內政部昔硬拉租補到七十五萬戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。