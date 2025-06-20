中正紀念堂 將轉型民主教育園區

行政院長卓榮泰昨主持行政院推動轉型正義會報，同意中正紀念堂未來轉型目標為「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」，中長期轉型為「民主教育園區」，藉此深化社會理解台灣由威權轉變到民主的歷程，並強化人權與法治價值理念。

政院表示，政府會持續聚焦，促進轉型正義基金朝「民主韌性」方向前進，卓揆會中也同意委員提案，成立「強化民主韌性專案小組」，預計將由行政院副院長鄭麗君擔任主持人，其餘的成員包含行政院政務委員林明昕、國發會主委劉鏡清，以及民間委員互推四位至六位擔任。