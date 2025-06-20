聽新聞
0:00 / 0:00
中正紀念堂 將轉型民主教育園區
行政院長卓榮泰昨主持行政院推動轉型正義會報，同意中正紀念堂未來轉型目標為「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」，中長期轉型為「民主教育園區」，藉此深化社會理解台灣由威權轉變到民主的歷程，並強化人權與法治價值理念。
政院表示，政府會持續聚焦，促進轉型正義基金朝「民主韌性」方向前進，卓揆會中也同意委員提案，成立「強化民主韌性專案小組」，預計將由行政院副院長鄭麗君擔任主持人，其餘的成員包含行政院政務委員林明昕、國發會主委劉鏡清，以及民間委員互推四位至六位擔任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言