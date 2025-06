影／唯一受邀亞洲城市代表　蔣萬安前往巴黎行銷台北

「市長峰會:從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」(Summit of Mayors: From Paris to Belém: 10 Years of Global Action for Climate)活動將於法國巴黎舉行,台北市長蔣萬安是本屆高峰會中唯一發表專題演說的亞洲城市代表,他今晚率領市府代表團前往法國,並於出發前在桃園國際機場發表談話。

蔣萬安表示,今年是巴黎協定簽署十週年的時刻。這個協定是全球在推動環境治理、淨零碳排非常重要、關鍵的指標,台北市非常榮幸,能夠在這個特殊的時刻受邀參與這場城市峰會。他也強調,台北是唯一受邀並且參與的亞洲城市,將在現場分享台北市這段期間在環境治理、淨零碳排、綠色運輸等相關的具體成果。

蔣萬安指出,此行除了參加城市峰會以外,也會到巴黎進行市政參訪、考察,同時也會拜會一些國際友人,除了巴黎、倫敦、巴塞隆納、里約等全球重要城市的市長,還會去拜會法國參議院,與法國參議院外交及國防委員會的副主席再次見面。

他也說,希望藉由這個重要的場合宣傳、行銷台北,介紹台北的文化、藝術、環境治理的具體成果,以及領先全球的相關科技產業,一定會把握這個機會讓世界看到台北,讓台北走進世界。