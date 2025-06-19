影／唯一受邀亞洲城市代表　蔣萬安前往巴黎行銷台北

「市長峰會：從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」（Summit of Mayors: From Paris to Belém: 10 Years of Global Action for Climate）活動將於法國巴黎舉行，台北市長蔣萬安是本屆高峰會中唯一發表專題演說的亞洲城市代表，他今晚率領市府代表團前往法國，並於出發前在桃園國際機場發表談話。

蔣萬安表示，今年是巴黎協定簽署十週年的時刻。這個協定是全球在推動環境治理、淨零碳排非常重要、關鍵的指標，台北市非常榮幸，能夠在這個特殊的時刻受邀參與這場城市峰會。他也強調，台北是唯一受邀並且參與的亞洲城市，將在現場分享台北市這段期間在環境治理、淨零碳排、綠色運輸等相關的具體成果。

蔣萬安指出，此行除了參加城市峰會以外，也會到巴黎進行市政參訪、考察，同時也會拜會一些國際友人，除了巴黎、倫敦、巴塞隆納、里約等全球重要城市的市長，還會去拜會法國參議院，與法國參議院外交及國防委員會的副主席再次見面。

他也說，希望藉由這個重要的場合宣傳、行銷台北，介紹台北的文化、藝術、環境治理的具體成果，以及領先全球的相關科技產業，一定會把握這個機會讓世界看到台北，讓台北走進世界。