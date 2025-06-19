影／唯一受邀亞洲城市代表　蔣萬安前往巴黎行銷台北

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
蔣萬安出發前在桃機受到支持者歡迎，紛紛上前與他合照。記者黃仲明／攝影
蔣萬安出發前在桃機受到支持者歡迎，紛紛上前與他合照。記者黃仲明／攝影

「市長峰會：從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」（Summit of Mayors: From Paris to Belém: 10 Years of Global Action for Climate）活動將於法國巴黎舉行，台北市長蔣萬安是本屆高峰會中唯一發表專題演說的亞洲城市代表，他今晚率領市府代表團前往法國，並於出發前在桃園國際機場發表談話。

蔣萬安表示，今年是巴黎協定簽署十週年的時刻。這個協定是全球在推動環境治理、淨零碳排非常重要、關鍵的指標，台北市非常榮幸，能夠在這個特殊的時刻受邀參與這場城市峰會。他也強調，台北是唯一受邀並且參與的亞洲城市，將在現場分享台北市這段期間在環境治理、淨零碳排、綠色運輸等相關的具體成果。

蔣萬安指出，此行除了參加城市峰會以外，也會到巴黎進行市政參訪、考察，同時也會拜會一些國際友人，除了巴黎、倫敦、巴塞隆納、里約等全球重要城市的市長，還會去拜會法國參議院，與法國參議院外交及國防委員會的副主席再次見面。

他也說，希望藉由這個重要的場合宣傳、行銷台北，介紹台北的文化、藝術、環境治理的具體成果，以及領先全球的相關科技產業，一定會把握這個機會讓世界看到台北，讓台北走進世界。

由於蔣萬安前往巴黎參加峰會期間，將無法參加國民黨部舉辦的反大罷免活動，蔣萬安強調「這趟城市峰會非常重要，很早就已經安排好」，本次行程共5天將於下周三返台，這段期間會隨時跟市府團隊、跟台北保持聯繫，他會把握機會讓全球看到台北城市治理的具體成果。

「市長峰會：從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」將於法國巴黎舉行，台北市長蔣萬安是本屆高峰會中唯一發表專題演說的亞洲城市代表，他今晚率領市府代表團前往法國，並於出發前在桃園國際機場發表談話。記者黃仲明／攝影
「市長峰會：從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」將於法國巴黎舉行，台北市長蔣萬安是本屆高峰會中唯一發表專題演說的亞洲城市代表，他今晚率領市府代表團前往法國，並於出發前在桃園國際機場發表談話。記者黃仲明／攝影
蔣萬安率領市府團隊前往法國巴黎參加峰會，出發前揮手向支持者及採訪媒體道別。記者黃仲明／攝影
蔣萬安率領市府團隊前往法國巴黎參加峰會，出發前揮手向支持者及採訪媒體道別。記者黃仲明／攝影
「市長峰會：從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」將於法國巴黎舉行，台北市長蔣萬安是本屆高峰會中唯一發表專題演說的亞洲城市代表，他今晚率領市府代表團前往法國，並於出發前在桃園國際機場發表談話。記者黃仲明／攝影
「市長峰會：從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」將於法國巴黎舉行，台北市長蔣萬安是本屆高峰會中唯一發表專題演說的亞洲城市代表，他今晚率領市府代表團前往法國，並於出發前在桃園國際機場發表談話。記者黃仲明／攝影
蔣萬安率領市府團隊前往法國巴黎參加峰會，出發前揮手向支持者及採訪媒體道別。記者黃仲明／攝影
蔣萬安率領市府團隊前往法國巴黎參加峰會，出發前揮手向支持者及採訪媒體道別。記者黃仲明／攝影
蔣萬安出發前在桃機受到支持者歡迎，紛紛上前與他合照。記者黃仲明／攝影
蔣萬安出發前在桃機受到支持者歡迎，紛紛上前與他合照。記者黃仲明／攝影

蔣萬安 法國 巴黎協定

延伸閱讀

雙城論壇蔣萬安赴陸回訪？ 陸委會：北市還沒提出申請案

槓租金補貼！劉世芳反擊蔣萬安完全不懂 北市反嗆別拿弱勢開刀

【重磅快評】飆賴清德再罵蔣萬安 簡舒培這次遠勝扯鈴

蔣萬安批租金補貼分攤邏輯錯亂 劉世芳駁：不了解情況

相關新聞

光電板大舉入侵山林 陳其邁黨內接班人回應出爐

國民黨立委柯志恩連日砲轟大樹和山光電場破壞山林，且直言市長競爭對手應該是民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆當中一人，邱今天回應光電...

不滿加熱菸審查卡關 吳秉叡點名台酒董事長「再過不了就下台」

立法院今天邀集財政部與衛福部，針對查加熱菸卡關超過兩年，每年菸稅捐流失百億進行專案報告。民進黨立委吳秉叡表示，藍綠白立委...

以伊衝突升溫！賴總統指示：加強戒備 嚴密應處

以色列與伊朗衝突情勢升溫，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體...

中正紀念堂 將轉型民主教育園區

行政院長卓榮泰昨主持行政院推動轉型正義會報，同意中正紀念堂未來轉型目標為「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」，中長期轉型為...

民團批中央食言 情勒地方埋單租金補貼

內政部發函地方政府，要求明年起自籌一定比例的租金補貼經費。民團批評，這是中央請客，地方買單，內政部昔硬拉租補到七十五萬戶...

冷眼集／要求國安 卻任吳釗燮神隱

為防堵共諜滲透，行政院大動作修改公務員特殊查核辦法，查核對象大增千人，並要求堅守對憲法及國家的忠誠，諷刺的是，國安會秘書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。