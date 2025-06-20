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民團批中央食言 情勒地方埋單租金補貼

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

內政部發函地方政府，要求明年起自籌一定比例的租金補貼經費。民團批評，這是中央請客，地方買單，內政部昔硬拉租補到七十五萬戶，還霸氣說要全額補貼，如今補貼沒有遵照計畫走，戶數想加就加，還要情勒地方埋單，當然更加火大。

ＯＵＲＳ都市改革組織研究員廖庭輝表示，租金補貼始於二○○七年，當時的確是中央、地方共同負擔經費，二○二二年內政部豪氣推三百億元擴大租補計畫，並把目標戶數訂為五十萬戶，相較過去翻了四倍多，完全沒有跟地方政府討論，還財大氣粗地說租補的錢、審核全由中央來。

廖庭輝說，賴清德總統上台不僅沒謹慎規畫補貼方案，反而大手一揮把補貼額度拉到七十五萬戶。內政部以財劃法通過為由，重新要求明年地方負擔百分之廿五的經費。當年是中央拍胸脯保證地方不用出錢，現在中央卻說地方本來就應該負擔，卻掩蓋金額大幅膨脹的事實，相較五年前地方政府的租補自籌經費翻了五點六七倍，當然是中央請客，地方埋單。

廖庭輝說，目前財劃法與地方補助款爭議未了，在此狀況下，一紙公文要求地方政府拿出那麼多錢出來，地方政府當然強烈反彈。

租金補貼 地方政府 內政部

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