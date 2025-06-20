冷眼集／要求國安 卻任吳釗燮神隱

為防堵共諜滲透，行政院大動作修改公務員特殊查核辦法，查核對象大增千人，並要求堅守對憲法及國家的忠誠，諷刺的是，國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的核心幕僚何仁傑因共諜案遭起訴，吳釗燮卻持續神隱不願公開釋疑，府院卻一片沉默，難道不是雙重標準？

檢方起訴內容指出，何仁傑歷任外交、國安體系高層幕僚，涉及洩密期間長、接觸機密層級高，對國安損害重大。吳釗燮卻僅在四月透過辦公室發出一紙聲明稱何「早已離職」，支持依法偵辦，態度冷淡，不但無法安撫輿論，反讓外界質疑是否有事實未揭。

外交部長林佳龍昨公開承認，此案對外交傷害甚鉅，承諾將檢討查核與接觸機密制度，但被問到吳釗燮是否該負起政治責任，卻只以「由政務官自行判斷」帶過。但吳釗燮屢屢缺席立院備詢，完全不見「向人民交代」的誠意，假使他真的不知情，何不大方對在野黨及人民解釋實情？

試問，若此事發生在國民黨執政時期，民進黨早已鋪天蓋地要求下台負責或必須對外說明。如今面對自己人，卻只輕輕帶過，只剩公務員繃緊神經配合特查，難以服眾，若執政黨認為忠誠是守護國家的重要因素，與其大動作查公務員，不如要求吳釗燮坦然面對共諜案，出面說清楚。

特查聲勢浩大，吳釗燮卻不用為核心幕僚涉入共諜案對外說明。所謂維護國安決心，若只是針對公務員作秀，不只會被在野圍剿，更會損及人民信任，這樣的「守護國安決心」，恐難以讓人民信服。