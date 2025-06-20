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何仁傑涉共諜 林佳龍認外交傷害大

聯合報／ 記者張文馨屈彥辰／台北報導
外交部長林佳龍昨在立法院外交及國防委員會列席備答詢。記者許正宏／攝影
外交部長林佳龍昨在立法院外交及國防委員會列席備答詢。記者許正宏／攝影

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的前秘書何仁傑遭以共諜罪起訴，外交部長林佳龍昨在立法院答詢時坦言，「（對外交）傷害大」；至於吳釗燮是否該負起政治責任，林說，由政務官自己判斷。藍白立委表示，吳釗燮早就該下台，該查的是府院高層，賴政府不敢打老虎。

黃國昌在外交國防委會質詢指出，吳釗燮已成外交國安的嚴重破口，擔任外長任內斷了八個邦交國，最可惡的是中華人民共和國不斷挖我國外交牆角，而吳釗燮自己身邊養了共諜，長年洩漏資料。

林佳龍說，他看過起訴書內容，也有評估此事對外交的傷害。黃國昌詢問「傷害大不大？」林佳龍點頭稱「大」；黃國昌追問「非常大？」林佳龍回應「就是傷害大。」

林佳龍說，檢方的起訴書呈現了對外交傷害的一些描述，他作為現任外長，希望透過此事檢討改善，確保機要的查核範圍及接觸機密程度都能落實。

黃國昌詢問是否認為吳釗燮該負起政治責任，林佳龍說，由政務官自己判斷；黃國昌詢問是否吳釗燮該知所進退？林佳龍說，黃國昌有機會的話可自己問吳釗燮。

國民黨立委吳宗憲批，綠營不敢打老虎，抓共諜是民進黨主軸，出這麼大的事情，該下台就要下台，林佳龍為什麼不敢講？

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，政府早該對吳釗燮停職處分，放任吳釗燮跑到國外，現在還要查其他兩千三百多位公務員，只打蒼蠅不打老虎，該查的是民進黨的府院高層。

林佳龍 外交 吳釗燮 共諜

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