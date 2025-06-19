快訊

446戶摸黑！北市松山區晚間停電原因曝光 台電搶修估這時復電

聽新聞
0:00 / 0:00

中正紀念堂轉型 卓揆：中長期規劃為民主教育園區

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今天主持「行政院推動轉型正義會報」，會中同意中正紀念堂未來轉型目標為「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」，中長期轉型為「民主教育園區」，藉此深化社會理解台灣由威權轉變到民主的歷程，並強化人權與法治價值理念。

卓榮泰要求，文化部應依專案小組建議，審慎規劃組織調整所需法制作業及園區空間轉型進程，並依期程規劃推動各項工作，且在過渡期間與短期內應持續辦理的教育推廣活動，擴大社會溝通的面向，並視法制作業進展，預作短、中、長期方案目標、期程、各方案銜接與整體因應規劃。

卓揆會中也同意提出「促進轉型正義基金策略計畫」草案，政院指出，「促進轉型正義基金」是將威權統治時期的不當黨產收回國有後，依「促進轉型正義條例」規定，用於人權、轉型正義、長期照顧及社會福利等公共利益。

政院表示，政府會持續聚焦，促進轉型正義基金朝「民主韌性」方向前進，卓揆會中也同意委員提案，成立「強化民主韌性專案小組」，預計由行政院副院長鄭麗君擔任主持人，其餘成員包含行政院政務委員林明昕、國發會主委劉鏡清，及民間委員互推4位至6位擔任。

此外，卓榮泰會中也提出幾項要求，包含「不義遺址保存行動策略」草案部分，文化部應於7月底前將草案具體完成，報院核定；「戰後原住民族轉型正義強化方案」草案也應於7月底前修正後再提報，推動過程中應充分考量原住民族受壓迫經驗的特殊性與需求、各部落歷史發展脈絡，從「族群主流化」的視野妥善推動。

與會委員呼籲，政府應研擬符合促轉條例精神的療癒照顧專業養成計畫、服務方案、審查制度等，以利政治受難者及不同世代家庭成員因國家不法承受的身心創傷，能獲得修復。

卓揆則要求衛福部先就政治受難前輩接受長期治療等急迫個案，在1個月內提出有效解決的具體方案，也請衛福部擴大檢視有無類似處境的政治受難者及家屬，儘可能提供資源挹注。

轉型正義 行政院 原住民族

延伸閱讀

花蓮馥邑京華社區震後未拆 內政部：全力支持並無延宕

政院同意會銜少事法修正草案 有條件塗銷少年前案

【重磅快評】飆賴清德再罵蔣萬安 簡舒培這次遠勝扯鈴

迎戰汛期 卓榮泰：運用AI減少災損將列施政重點

相關新聞

光電板大舉入侵山林 陳其邁黨內接班人回應出爐

國民黨立委柯志恩連日砲轟大樹和山光電場破壞山林，且直言市長競爭對手應該是民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆當中一人，邱今天回應光電...

不滿加熱菸審查卡關 吳秉叡點名台酒董事長「再過不了就下台」

立法院今天邀集財政部與衛福部，針對查加熱菸卡關超過兩年，每年菸稅捐流失百億進行專案報告。民進黨立委吳秉叡表示，藍綠白立委...

以伊衝突升溫！賴總統指示：加強戒備 嚴密應處

以色列與伊朗衝突情勢升溫，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體...

中正紀念堂轉型 卓揆：中長期規劃為民主教育園區

行政院長卓榮泰今天主持「行政院推動轉型正義會報」，會中同意中正紀念堂未來轉型目標為「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」，中...

以伊交戰外交部還喊「茂顯王」 立委：拿年輕人性命當兒戲

中東局勢緊張之際，外交部卻在官網宣傳赴以色列打工度假，還用「茂顯王」、「開啟獨一無二的冒險旅程」等戲謔語氣撰文。立委馬文...

行政院開始特查公務人員 吳宗憲：勿淪為剷除異己

新版公務員特殊查核辦法已生效，首波優先名單為行政院5長，行政院發言人李慧芝今天指出，行政院16日已函請各部會啟動特查，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。