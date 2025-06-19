中正紀念堂轉型 卓揆：中長期規劃為民主教育園區

行政院長卓榮泰今天主持「行政院推動轉型正義會報」，會中同意中正紀念堂未來轉型目標為「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」，中長期轉型為「民主教育園區」，藉此深化社會理解台灣由威權轉變到民主的歷程，並強化人權與法治價值理念。

卓榮泰要求，文化部應依專案小組建議，審慎規劃組織調整所需法制作業及園區空間轉型進程，並依期程規劃推動各項工作，且在過渡期間與短期內應持續辦理的教育推廣活動，擴大社會溝通的面向，並視法制作業進展，預作短、中、長期方案目標、期程、各方案銜接與整體因應規劃。

卓揆會中也同意提出「促進轉型正義基金策略計畫」草案，政院指出，「促進轉型正義基金」是將威權統治時期的不當黨產收回國有後，依「促進轉型正義條例」規定，用於人權、轉型正義、長期照顧及社會福利等公共利益。

政院表示，政府會持續聚焦，促進轉型正義基金朝「民主韌性」方向前進，卓揆會中也同意委員提案，成立「強化民主韌性專案小組」，預計由行政院副院長鄭麗君擔任主持人，其餘成員包含行政院政務委員林明昕、國發會主委劉鏡清，及民間委員互推4位至6位擔任。

此外，卓榮泰會中也提出幾項要求，包含「不義遺址保存行動策略」草案部分，文化部應於7月底前將草案具體完成，報院核定；「戰後原住民族轉型正義強化方案」草案也應於7月底前修正後再提報，推動過程中應充分考量原住民族受壓迫經驗的特殊性與需求、各部落歷史發展脈絡，從「族群主流化」的視野妥善推動。

與會委員呼籲，政府應研擬符合促轉條例精神的療癒照顧專業養成計畫、服務方案、審查制度等，以利政治受難者及不同世代家庭成員因國家不法承受的身心創傷，能獲得修復。

卓揆則要求衛福部先就政治受難前輩接受長期治療等急迫個案，在1個月內提出有效解決的具體方案，也請衛福部擴大檢視有無類似處境的政治受難者及家屬，儘可能提供資源挹注。