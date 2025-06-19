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以伊交戰外交部還喊「茂顯王」 立委：拿年輕人性命當兒戲

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
以色列和伊朗交戰，局勢持續進展。美聯社
以色列和伊朗交戰，局勢持續進展。美聯社

中東局勢緊張之際，外交部卻在官網宣傳赴以色列打工度假，還用「茂顯王」、「開啟獨一無二的冒險旅程」等戲謔語氣撰文。立委馬文君痛批，外交部輕忽風險、誤導年輕人，拿人命當兒戲。

馬文君指出，自2023年起，中東局勢持續升溫，從以巴戰爭、葉門胡塞組織發動紅海襲擊，到近期以色列與伊朗爆發衝突，美國已多次發出旅遊警示，甚至強調伊朗若不退讓恐面臨全面衝突，台灣外交部卻對旅遊警示反應遲緩，甚至「完全不把風險當一回事」。

她指出，外交部官網刊登赴以色列打工度假資訊，貼文中還寫下「茂顯王」、「開啟獨一無二的冒險旅程」等輕浮詞句，彷彿中東不是戰區而是樂園。「我想請問外交部長，如果是你自己的孩子，看到這樣的文案、在這樣的時機去以色列，你放心嗎？」

馬文君強調，打工度假參與者多為20歲上下的年輕人，對國際局勢未必敏感，倘若因政府錯誤引導，誤以為當地安全、而陷入險境，後果不堪設想。

林佳龍一直強調「外交專業」，說馬文君質詢扭曲事實，會傷害到台以外交關係、傷害國家利益。馬文君反駁「我想請問，我的質詢會傷害到什麼外交關係？」

馬文君說，她要凸顯國人出外安全，尤其度假打工的都是年輕人，結果部長號稱最專業的外交部，卻連基本的各國情勢都沒掌握，小編還用戲謔口吻在宣傳，這明明是很嚴肅的一件事，關乎人命安全，外交部卻當作兒戲，這樣還稱得上專業嗎？

馬文君 打工度假 外交部 伊朗 以色列

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