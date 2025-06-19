台灣黃金優勢！蕭美琴：全球最完整供應鏈 難輕易複製

蕭美琴副總統19日表示，在台灣轉型成為「人工智慧島」的過程中，政府會全力支持國內產業發展的各項需求，確保台灣在全球AI供應鏈中扮演不可或缺的關鍵戰略地位。台灣擁有全球最完整、最靈活的供應鏈，結合完整的上、中、下游供應商，是台灣的黃金優勢，無法輕易被複製。

蕭美琴上午出席「緯創資通全球營運總部竹北AI園區開幕典禮」，包括行政院政委兼國科會主委吳誠文、經濟部次長何晉滄、新竹縣副縣長陳見賢、竹北市長鄭朝方、緯創資通董事長林憲銘、總經理暨執行長林建勳等，皆出席活動。

蕭美琴致詞時表示，非常榮幸與大家共同見證AI發展的重要時刻，緯創資通林憲銘董事長稍早的致詞內容令他深受感動，林憲銘對於過去的努力非常謙虛，也對於緯創未來在國際科技上所扮演的角色深具企圖心。

蕭美琴說，竹北是一個充滿活力、創新，且對未來充滿樂觀及有前景的城市。今日的開幕活動，看到的不僅是一座園區，或一家公司往前走的一大步，更是一個對未來承諾的啟動；不只是對股東、員工或客戶的承諾，也是對人才培育養成的承諾；更是對台灣未來技術持續往前走、在世界上壯大的企圖與承諾。

蕭美琴認為，AI技術快速演進正重塑全球經濟與產業的發展。台灣面對許多挑戰，也身負重任，不只處於引領AI新時代的關鍵角色，也正在用更科技、更智慧的方式，創造一套全新的社會運作模式。

蕭美琴指出，AI不是未來，而是現在進行式，是正在改變世界的力量。從晶片、平台、韌體到應用服務，都需要建構完整的生態系，打造真正有價值、有競爭力的解決方案。而台灣正是全球AI發展的重要推手。

蕭美琴表示，台灣擁有全球最完整、最靈活的供應鏈，結合完整的上、中、下游供應商，是台灣的黃金優勢，無法輕易被複製，這是數十年來大家一步一腳印所累積，也是透過跨業串聯、創新與產官學的共同參與所獲致的成果。

蕭美琴提及，賴清德總統上任後提出「五大信賴產業」，AI是其中關鍵之一，希望透過AI賦予百工百業各領域更多能量。在台灣轉型成為「人工智慧島」的過程中，政府會全力支持國內產業發展的各項需求，確保台灣在全球AI供應鏈中扮演不可或缺的關鍵戰略地位，並成為世界最值得信賴的國際夥伴。

蕭美琴說，緯創竹北AI園區的開幕不僅是企業的里程碑，也是台灣科技能量備受肯定的象徵。相信對台灣下一個世代的承諾，也將落實在園區未來所創造出來的許多新產品。包括AI、5G、伺服器、智慧工廠、數位能力中心與人才育成總部的投入，甚至透過數位孿生(digital twin)提出解決方案，都是讓此生態系更完整的關鍵要素。

蕭美琴認為，未來除了科技領先，更要創造新價值引領時代，透過AI發展回應社會所面臨的各種問題，包含教育、醫療、金融、交通、淨零與國家安全等重大議題，共同實現永續與創新的願景。她以「Power Taiwan，Power the Future」，期許緯創能做為推動台灣與全球前進的重要力量，並期盼AI能夠串聯台灣各領域一起成長，持續在世界上打造新而亮眼的奇蹟。