快訊

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

以伊衝突未歇 賴總統下令：國安團隊全面強化安全監控

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統。報系資料照／記者黃義書攝影
賴清德總統。報系資料照／記者黃義書攝影

以色列與伊朗衝突情勢未歇，引發全球高度關注。總統府發言人郭雅慧19日晚間表示，鑑於近期國際地緣政治與中東地區情勢變化，賴清德總統今天下午於例行軍事會談中，再度指示國安與國防團隊持續彙報最新情資，並就近期中東地區情勢因應作出會議裁示。

賴總統表示，近期中東地區情勢的持續緊張，連帶更引發全球安全的連鎖挑戰。國安團隊自第一時間就持續彙報最新情資，並掌握相關情勢發展。

賴總統指出，從我國甚至是印太區域的角度，特別值得關注的是，中國大陸在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓不但不曾因為中東局勢而有所減緩，連日來，山東、遼寧兩個航空母艦船團在一、二島鏈相關海面上的行動，更為印太地區帶來可觀的風險，引起國際社會的高度關注。

賴總統說，為了確保印太安全穩定不受到破壞，近日美軍印太司令部已提升警戒等級，並密切注意相關的情勢發展。同樣的，我也要請國防部以及國安團隊，從現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，提升情報蒐集與研判能力。同時，也要與各友方保持緊密聯繫與協調，確保在任何突發狀況下都能迅速反應，維護區域的和平與穩定。

賴總統提到，面對中東局勢可能導致國際原物料和能源價格波動，以及全球供應鏈及航運出現變數，他組成行政團隊密切關注對我國經濟的潛在影響，提前部署穩定物價、民生及產業運作的各項措施，並持續確保金融穩定、物資及能源供應無虞。

賴總統表示，情勢瞬即萬變，但只要政府嚴陣以待，時刻警惕、堅強戰備，就能守護家園與未來。請各單位嚴格執行，有任無懈。

賴清德 情資 國安 中東

延伸閱讀

總統府：馬英九赴中無須審查 言行社會自有公評

將國安簡報類比立院審預算 陳智菡嗆郭雅慧「混淆概念」

影／國安簡報破局 總統府不排除有後續可能

遭總統府嗆「柯可黃不可」 民眾黨不忍反擊：怕賴聽了不高興

相關新聞

以伊衝突升溫！賴總統指示：加強戒備 嚴密應處

以色列與伊朗衝突情勢升溫，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體...

光電板大舉入侵山林 陳其邁黨內接班人回應出爐

國民黨立委柯志恩連日砲轟大樹和山光電場破壞山林，且直言市長競爭對手應該是民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆當中一人，邱今天回應光電...

不滿加熱菸審查卡關 吳秉叡點名台酒董事長「再過不了就下台」

立法院今天邀集財政部與衛福部，針對查加熱菸卡關超過兩年，每年菸稅捐流失百億進行專案報告。民進黨立委吳秉叡表示，藍綠白立委...

行政院開始特查公務人員 吳宗憲：勿淪為剷除異己

新版公務員特殊查核辦法已生效，首波優先名單為行政院5長，行政院發言人李慧芝今天指出，行政院16日已函請各部會啟動特查，將...

黑熊防災包1380元 國民黨酸「救難包界的愛馬仕」

黑熊學院推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物包含急救配備、避難配備等，一盒1380元，引發熱議。國民黨今舉行記...

槓租金補貼！劉世芳反擊蔣萬安完全不懂 北市反嗆別拿弱勢開刀

明年本該中央全額補助的擴大租金補貼，北市被要求自籌40%，市長蔣萬安昨批中央邏輯錯亂。內政部長劉世芳今反批蔣萬安「完全不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。