以伊衝突未歇 賴總統下令：國安團隊全面強化安全監控

以色列與伊朗衝突情勢未歇，引發全球高度關注。總統府發言人郭雅慧19日晚間表示，鑑於近期國際地緣政治與中東地區情勢變化，賴清德總統今天下午於例行軍事會談中，再度指示國安與國防團隊持續彙報最新情資，並就近期中東地區情勢因應作出會議裁示。

賴總統表示，近期中東地區情勢的持續緊張，連帶更引發全球安全的連鎖挑戰。國安團隊自第一時間就持續彙報最新情資，並掌握相關情勢發展。

賴總統指出，從我國甚至是印太區域的角度，特別值得關注的是，中國大陸在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓不但不曾因為中東局勢而有所減緩，連日來，山東、遼寧兩個航空母艦船團在一、二島鏈相關海面上的行動，更為印太地區帶來可觀的風險，引起國際社會的高度關注。

賴總統說，為了確保印太安全穩定不受到破壞，近日美軍印太司令部已提升警戒等級，並密切注意相關的情勢發展。同樣的，我也要請國防部以及國安團隊，從現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，提升情報蒐集與研判能力。同時，也要與各友方保持緊密聯繫與協調，確保在任何突發狀況下都能迅速反應，維護區域的和平與穩定。

賴總統提到，面對中東局勢可能導致國際原物料和能源價格波動，以及全球供應鏈及航運出現變數，他組成行政團隊密切關注對我國經濟的潛在影響，提前部署穩定物價、民生及產業運作的各項措施，並持續確保金融穩定、物資及能源供應無虞。

賴總統表示，情勢瞬即萬變，但只要政府嚴陣以待，時刻警惕、堅強戰備，就能守護家園與未來。請各單位嚴格執行，有任無懈。