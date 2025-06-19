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光電板大舉入侵山林 陳其邁黨內接班人回應出爐

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄大樹和山里光電案場的開發現況衍生土石流隱憂，高雄市府表態，開發涉及不可開發區並造成大面積地表裸露，屬重大違規，將移送地檢署偵辦。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山里光電案場的開發現況衍生土石流隱憂，高雄市府表態，開發涉及不可開發區並造成大面積地表裸露，屬重大違規，將移送地檢署偵辦。記者劉學聖／攝影

國民黨立委柯志恩連日砲轟大樹和山光電場破壞山林，且直言市長競爭對手應該是民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆當中一人，邱今天回應光電爭議，她認為能源署要盤點核准內容，「該怎麼辦、就怎麼辦」。立委許智傑說，須嚴格監督並要求業者回歸當地植生地貌，恢復原有水保標準。

民進黨現任立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及林岱樺爭取明年高雄市長提名，針對大樹和山光電場砍伐山林種電爭議，高市府昨日表示，將移送地檢署偵辦，要求能源署撤銷許可、終止開發，另報請內政部廢止開發計畫書、恢復原土地使用。

綠營立委今天陸續表達立場，第一選區（旗山、大樹等14個行政區）立委邱議瑩說，能源署應該要盡速去盤查過去所核准內容，而廠商若有不合法、不依規之處，應該要盡速開罰，據她了解，目前廠商已被移送法辦，應該以居民安全為最高考量，能源署「該怎麼辦、就怎麼辦，要依法行政」。

立委許智傑認為，高雄市水利局已經7度開罰，仍未見改善，業者未依開發原則破壞當地生態綠地，有可能有土石崩塌造成居民的居住隱憂，呼籲市府除了依法移送司法偵辦、要求能源署撤銷營運許可外，更須嚴格監督並要求業者回歸當地植生地貌，恢復原有水保標準。

此外，許智傑也不滿柯志恩刻意將他邊緣化，直言「柯志恩故意要排除我，因為我才是她最怕的對手」。

賴瑞隆則是嗆柯志恩說，柯志恩有時間評論市長選舉，不如先說說為何主導國民黨版財劃法，讓高雄實質損失229億，重北輕南拉大高雄台北差距。

林岱樺未針對光電場發言，但她表示，昨天中執會剛通過民進黨2026的初選辦法，誰能代表參選高雄市長，都還是在「兄弟登山各自努力」階段，柯志恩評論誰出線競爭言之過早。

許智傑 柯志恩

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