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花蓮馥邑京華社區震後未拆 內政部：全力支持並無延宕

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
花蓮馥邑京華管委會的監委黃展宏看著被震壞的梁柱，擔心再有大地震會樓垮。本報資料照片
花蓮馥邑京華管委會的監委黃展宏看著被震壞的梁柱，擔心再有大地震會樓垮。本報資料照片

花蓮去年0403震後至今仍有危樓未拆，內政部指出，馥邑京華社區僅A棟符合強拆條件，國土署已於今年1月同意協助花蓮縣政府代辦拆除工作。內政部次長吳堂安說，內政部與花蓮縣府密切聯絡，待地方所提的經費、細項確定後就會協助拆除。

0403大地震發生至今已一年多，位於花蓮市區的「馥邑京華」社區6棟建物，因住戶與縣府對危險建築認知落差，一年來經多次協調，將由國土署支援拆除經費並代辦工程，但至今仍未拆除。

內政部表示，0403地震重創花蓮市馥邑京華社區，第一時間雖全部建物（A~F棟）被張貼紅色危險標誌，但僅A棟符合強拆條件。經行政院長卓榮泰現地視察該社區，考量地下室結構相連，難以單獨拆除等工程困難因素，責成國土署專案評估，經建築師公會組成專案團隊深入鑑定，建議全面拆除，評估報告於2024年8月送花蓮縣政府。

內政部提到，花蓮縣政府因人力、專業能力與經費不足等原因多次請求國土署專案協助。國土署已於今年1月同意協助花蓮縣政府代辦拆除工作，所需經費約2.7億元，並請花蓮鄉親放心，中央會與地方共同攜手合作處理本案拆除重建工作。

國土署重申，0403地震過後，中央第一時間就緊急協調各類技師投入勘災及展開緊急評估工作，後續更透過受災戶租金補貼、弱層補強補助、都市更新及危老重建等政策，給予民眾必要支持與協助。此刻，家園重建及補強等相關工作也持續推進中，力求讓受災民眾儘速回歸日常，享有更安全的居住環境及防災準備。

花蓮縣政府 國土署

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