內政部盤點1300處直升機臨時起降點 山難搜救成本曝光

近年因登山風氣盛行及山域事故頻傳，推升直升機執行山區救援任務頻率，內政部為提升空中救援效率，現已盤點1300多處臨時起降點。不過，山難搜救成本也不便宜，空勤總隊說，黑鷹直升機每小時34萬元、海豚直升機每小時27萬元。

劉世芳指出，由於山區地形複雜、氣候多變，直升機飛行操作具高度風險，除了請各級地方政府重視直升機臨時起降點增設與安全維護外，也將持續盤點潛在災害區域需求，結合消防、民航、國家公園等跨機關協調，強化空地聯合救援體系，縮短救援時間，減少高風險人員吊掛作業，提升我國山域應變與救災能力，守護國人生命安全。

空勤總隊表示，目前全國可供直升機起降點包含南湖大山山屋落地點等高山救援起降點34處；國家公園署所列管的台18線新中橫公路108.5K大型車停車場停機坪等高山起降點39處；各縣市消防機關管轄的責任區緊急起降點共1253處及民航局公告臺北榮民總醫院等直升機起降點15處。

空勤總隊指出，經統計近年高山救援，多以長時間懸空吊掛方式進行，機組員需承受高風險環境與飛機系統繁重負荷，在飛行安全的前提下，應以落地運載人員方式執行救援，增加操作安全裕度，有必要持續增設臨時起降點，並依飛行器型態及任務需求進行設置，圓滿達成救援任務。

此外，內政部近期研擬「國家公園入山管理及山域救援精進作為」，有意針對不負責任登山訂出罰則，並納入使用者付費機制。

空勤總隊航勤組長李孝勇說明，空勤總隊任務為救援、救災、救難，通常是由申請機關依個案狀況進行驗證和審查，確認是否違反相關規定，再決定是否罰款；針對飛行成本，他說，目前黑鷹機每小時飛行成本約34萬元，海豚直升機每小時飛行成本約27萬元。