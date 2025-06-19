不滿加熱菸審查卡關 吳秉叡點名台酒董事長「再過不了就下台」

立法院今天邀集財政部與衛福部，針對查加熱菸卡關超過兩年，每年菸稅捐流失百億進行專案報告。民進黨立委吳秉叡表示，藍綠白立委都有人在抽走私的加熱菸，國營事業台灣菸酒公司卻始終無法通過衛福部審查，擺明有人作梗，甚至點出紙菸商的嫌疑最大；如果財政部所屬的台酒公司再無法讓加熱菸上市，台酒董事長要下台負責。

吳秉叡指出，菸害防制法2023年3月修正公告後，經歷立法院9個會期，沒有一家業者能通過衛福部的審查，國家稅捐嚴重流失，但非法的走私加熱菸市場卻是快速成長、所向披靡，國營的台灣菸酒公司送審也超過1年，期間被退件超過5次，這不是衛福部刻意卡關，什麼才是卡關？

吳秉叡質疑，衛福部有法卻不執法，擺明掐死合法業者，背後難道是有紙菸商刻意介入的情況；因為加熱菸依法上市，最直接影響到的就是紙菸商的利益，所以外界傳言衛福部至今審查加熱菸毫無進展，就是紙菸商在背後阻攔。

吳秉叡表示，要求財政部長莊翠雲承諾，要是台灣菸酒公司再過不了衛福部的加熱菸審查，那就要台酒董事長湯其安下台負責。吳說，這是關乎國家財政、政策信譽的事。為確認加熱菸審查為何延宕超過2年，除要求台酒公司負責，追溯源頭也要求衛福部公布加熱菸的健康風險評估審查細節，把所有退件理由都要送交立法院報告，不然造成社會對立、國家稅收損失、走私加熱菸橫行，這情況是全民都不樂見的。

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