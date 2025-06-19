黑熊防災包1380元 國民黨酸「救難包界的愛馬仕」

黑熊學院推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物包含急救配備、避難配備等，一盒1380元，引發熱議。國民黨今舉行記者會質疑，網路單買只要450元，批發價更可降到300元，大酸是「救難包界的愛馬仕」，並批民進黨立委沈伯洋趁機發國難財。

沈伯洋不滿父親被指在陸「洗產地」，今代為向台北地檢署遞交告訴狀，控告三個臉書粉專及帳戶經營者涉嫌妨害名譽。國民黨發言人鄧凱勛指出，「中國紅熊」沈伯洋今天一早對網友提告興訟，是想掩蓋什麼真相？今年初網友指黑熊學院水壺是中國製挨告，結果不起訴確定。他呼籲沈伯洋不要輕易提告，否則很可能會慘遭法院打臉。

鄧凱勛提到，網友抓包黑熊學院發救難財，推出的「救難包界的愛馬仕」，售價高達1380元，有網友比價後發現，單買大概只要約400至450元，批發價更可降到300元。沈伯洋駁稱「賣貴是因為非陸製」，但黑熊學院空拍機就用大疆，事後偷偷清除相關資料；此外，沈伯洋家族還買賣大陸產品，卻雙標嘴砲，試圖要從中賺錢。

國民黨國政基金會副執行長凌濤批評，沈伯洋今早到北檢提告，要拯救其在大罷免的角色，難道不怕被法院認證是「紅孩兒」嗎？也質疑民進黨還要全黨挺一人嗎？他強調「紅孩兒」的誕生涉及國安，完全符合沈伯洋對第五縱隊以及中共協力者的定義，居然有臉去提告？是否代表沈過去的定義根本都是唬爛？

凌濤表示，賴清德總統要召開國安簡報不用邀集在野黨領袖，就可積極進行國安查辦。民進黨秘書長林右昌喊出「要拚罷免，要先反共」，請問林右昌的反共，有沒有反對「紅孩兒」沈伯洋家族用「中國台灣」在中國大陸做生意？

凌濤也說，1380元只能買一個黑熊包，但國人自行採購就可以為一家四口都買到救難包。內政部曾以密件編列2218萬元指定給黑熊學院等團體，好險國民黨守住預算，不讓採購雙標又高價的「紅熊救難包」過關。2218萬元預算只能買1萬6000個紅熊包，但若內政部自行大量採購，可以讓7萬4000名國人使用，奉勸內政部不要雙標買高價的紅熊包，因為不值得、不實惠也不優惠。