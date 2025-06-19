槓租金補貼！劉世芳反擊蔣萬安完全不懂 北市反嗆別拿弱勢開刀

明年本該中央全額補助的擴大租金補貼，北市被要求自籌40%，市長蔣萬安昨批中央邏輯錯亂。內政部長劉世芳今反批蔣萬安「完全不了解」，強調租補非一般補助款。北市府副發言人魏汶萱再度反擊劉意圖轉移焦點，強調仍不能改變傷害地方民眾事實。

魏汶萱說，內政部長劉世芳所謂今年租金補貼「不受影響」，意思就是要刪明年的補助；事實就是中央砍完一般性補助款後，還要刪減租金補助。

魏也呼籲，請劉部長知錯要改，收回「改路名」的錯誤決策後，不能再拿弱勢族群、租屋族開刀出氣，相信劉部長口中的「台灣國主人」也不會容許她一錯再錯。

魏說，這個租金補貼是從總統蔡英文任內推出的「300億元中擴大租金補貼專案計畫」，從來沒有哪一年要地方政府分攤，時任立委的內政部長劉世芳顯然心知肚明。