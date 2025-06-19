批居住正義撒大錢卻跳票...民眾黨團：柯文哲行 賴清德不行

針對內政部發函地方政府分攤租金補貼，民眾黨立法院黨團今天表示，社會住宅跟包租代管政策大跳票，民進黨政府只能用大撒幣彌補，然而擴大租屋補貼未能解決問題，反而促使租金飆升，反觀台北市前市長柯文哲任內努力興建規劃社宅，「柯文哲可以，賴清德不行」。

內政部先前函文各縣市政府，因應財政收支劃分法修正，針對明年度擴大租金補貼專案計畫，要求地方政府自籌比例不等經費，此舉一出引發多個地方政府反彈。

民眾黨立法院黨團今天發布新聞稿，提及柯文哲努力興建規劃社宅，卸任市長前衝到近200萬戶，2024年總統大選也提出「大力蓋、大力改、大力補」的居住政策，主張大力蓋社宅、改稅制、租金補貼三管齊下，設定合理的目標穩健前進。

民眾黨團指出，台南市前市長賴清德「從沒」蓋過社會住宅，直接喊出8年興建25萬戶、包租代管25萬戶、租補50萬戶，加總後變成100萬戶社宅的不可能任務，目前已完工、興建中與大量待開工戶數12萬戶，不到目標的一半，再加上包租代管進度倒退嚕，目前有效契約戶才8萬5千多戶，只能達成其開出選舉支票的3分之1。

民眾黨團表示，社會住宅和包租代管政策大跳票，民進黨政府只能用最簡單粗暴的大撒幣「租金補貼」彌補，所謂的50萬戶擴大到75萬戶，等於一年從國庫搬走300億元發給租屋族，「彷彿是政府天大恩惠，就能以此拍拍屁股宣稱實現居住正義。拜託，這錢是人民繳的稅金好嗎？」

民眾黨團說，其實光是租金補貼擴大，沒有繼續興建社會住宅與解決空屋，非但沒能解決租屋族困境，反倒帶動租屋黑市、房東樂得漲租金。

民眾黨團指出，我國租金指數從2022年的100.59，一路漲至2025年3月的108.2，連續上漲45個月，內政部長劉世芳不思解決問題，反而造謠在野黨刪減預算，更把歪腦筋動到地方政府，最近陸續函文各縣市政府，宣稱因應財政收支劃分法修正，明年的擴大租金補貼專案計畫，需要地方政府自籌款項等，根本是中央大撒幣耍賴地方埋單。

民眾黨團說，中央政府擴大租金補貼的政策，不僅未能解決人民買不起房的問題，反而促使租金飆升，然而為了打腫臉充胖子，錢還是要繼續撒下去，先是砍掉地方政府補助款，現在還要幫忙中央擦屁股，劉世芳搞意識形態口袋滿滿，如今要給人民福利、兌現買票政見卻哭窮。

民眾黨團批評，民進黨政府把跳票當日常、政見當放屁，長期以來言而無信，柯文哲說了就會去做，做不到就會認錯調整、反省改進，不管居住正義、國是會議都是如此，而這就是「柯文哲可以，賴清德不行」的原因。