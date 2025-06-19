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金廈海域違法蚵棚氾濫 政院三度開會定調我方拆除

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員林明昕。圖／行政院提供
行政院政務委員林明昕。圖／行政院提供

金門與廈門間檳榔嶼海域存在數十公頃未經金門縣政府核准架設蚵棚，外界憂心中國漁船越界採收，將形成執法灰色地帶及國安漏洞。行政院政務委員林明昕19日指出，行政院已據此三度開會，違法蚵架將由我方處理，不會開放中國漁民進入我方水域自行拆除。

對於違法違規蚵棚，金門縣府昨天無奈指出，查報拆除違法蚵架的經費龐大，非地方財政能負擔，建議准許中國漁民進入非法養殖區自拆蚵架，再由海巡單位全程監管。

林明昕今天指出，行政院已開過3次會議，今天也在開會，上次開會時就認為中國漁民自行拆除不是正確作法，會由我方處理，但這不是中央單方面就可以決定，還要與金門縣府溝通，同時也牽涉當初開放合法養殖的金門縣民權益，彰顯我方海域主權及杜絕違法情事。

林明昕說，未來也會進一步討論要如何預防違法蚵架再度出現，並與當地漁民達成共識，在合法範圍內由金馬漁民養殖，而非以合法掩護非法，變成與對岸一起合作養殖。

行政院發言人李慧芝指出，中共公務船或民船利用灰色手段襲擾與威脅或挑戰我國海域執法的情形，一直都存在。海巡署一直以來也持續把外島與離島列入執勤重點，也會持續調派船艦做適當因應，也都有應對作業流程；對於違法蚵棚，將輔導金門縣政府協助漁民登記，落實源頭管理。

金門 行政院 漁民

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