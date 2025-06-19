【重磅快評】飆賴清德再罵蔣萬安 簡舒培這次遠勝扯鈴

民進黨台北市議員簡舒培繼飆罵總統賴清德之後，昨天又因索資問題槓上台市長蔣萬安。主要是市府員工反映有議員索資當天就要，公務員壓力很大，蔣於是拍板「以三天為原則」。簡卻批蔣「打柯文哲火速提供，監督變不合理索資」。其實簡罵人之前應先看法規，蔣萬安不僅比閣揆卓榮泰守法，也比陳其邁有效率，簡想搶聲量，恐怕換來負評居多。

身兼民進黨主席的總統賴清年初要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，黨內頗有意見。不過同為新潮流系的簡舒培被爆料在辦公室爆粗口飆罵賴「超蠢」。簡沒有否認，但質疑藍營這是為轉移大罷免焦點才爆舊料。簡舒培因此賺進不少聲量，但也有人擔心她步上林岱樺後塵。

台北市長蔣萬安前天在市政會議時表示，議員索資作業時程，依「一般索資案件3個工作日；如遇需較長作業時間或特殊案件者，得延長至7個工作日或另案協調方式處理」的原則辦理。昨天出席公辦都更簽約記者會受訪，他重申立場，表示問題不在索資，而是在短期間、限期的大量索資，「不要傷害基層公務人員，只要合法合理之下，一定力挺公務人員」。

未料，蔣萬安一個正常的索資時程宣示也能被簡舒培拿來作文章。簡舒培在臉書發文指出，「索資」是一個民代正常監督市政的行為，「歷任市府都可以，就蔣萬安市府做不到」，她認為，台北市是首善之都，議會對市府的監督強度更是高於其他縣市，議會向市府索資已行之有年，包括柯文哲、郝龍斌等歷任市府都做得到，唯有蔣萬安市府的官員「唉唉叫」？

簡還說，去年3月柯文哲為台智光案砲打蔣萬安市府，當時議員針對台智光案的索資，市府說多快有多快，馬上索資馬上給，蔣市府的官員有說過一句「基層不堪其擾」嗎？更別提京華城案，當時面對她的索資，蔣市府可是在半天內就給出將近2000頁的資料。

簡舒培可以不滿將萬安宣示「索資就以3天回覆為原則，有需要就是一周」，但扯到台智光、京華城案，其實就很牽強了。

依照「臺北市政府各機關提供臺北市議會及議員資料處理原則」，其中並無索資提供的時間規定，但在「高雄市政府所屬各機關提供本市議員資料參考指引」中卻明文規定，各機關應於議員索取資料之日起7日或依議員要求時限內提供或告知處理進度。換句話說，蔣萬安說「以3天回覆為原則」，其實已經比高雄市有效率了。

再看立委索資，立委調閱或索取資料並非沒有限制，必須受「立法院職權行使法」的相關規定規範，並遵守相關法律及程序進行，依實務而言，立委要求提供資料都有押日期，通常也是一周時間。也就是說，蔣萬安宣示「索資就以3天回覆為原則，有需要就是一周」，其實已經很「優待」市議員了，如果簡舒培還不滿意，應該看看立委翁曉玲的例子。

今年4月間行政院長卓榮泰下鄉宣講，表示只要是翁曉玲的索資都要經過他同意，部會才能提供。卓還說翁要的資料是「戰時糧食配送地圖」，但仔細聽質詢帶，翁根本沒有講「地圖」二字，別說3天或7天，卓榮泰根本就不給，那時簡舒培怎不替翁曉玲講話？

再說柯市府時期的台智光及京華城案，檢調發動偵辦，鬧得滿城風雨，市府除配合檢調，本身也有行政調查之責，豈能被動坐等檢調、議員來要資料才著手整理？這也說明簡舒培索資可以馬上給的原因，怎麼能說成「打柯火速提供，監督蔣變不合理索資」？

簡舒培要怎麼飆賴清德主席，到底是民進黨內的「家務事」，外人管不著；但不明事理，亂罵蔣萬安，甚至企圖離間藍白，還真是比扯鈴還扯了。