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蕭美琴：美國對建構台灣自我防衛能力至關重要

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」專訪，她表示，美國提供台灣自我防衛所需的裝備，這對建構台灣自我防衛的能力至關重要。圖／總統府提供
副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」專訪，她表示，美國提供台灣自我防衛所需的裝備，這對建構台灣自我防衛的能力至關重要。圖／總統府提供

副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」專訪，被問及台灣是否能不依靠美國進行自我防衛，她表示，美國不僅提供台灣自我防衛所需的裝備，亦透過總統撥款權、國會通過的相關法律、對外軍事融資，以及國防授權法案等，持續提供各項協助的基礎，這對建構台灣自我防衛的能力至關重要。

挪威國家廣播公司記者詢問，美國總統川普是一位談判者，他試圖在烏克蘭與世界其他地區達成交易。是否擔心川普總統會在未與台灣協商的情況下，將台灣納入與中國達成的重大交易中？蕭美琴說，正如她一再強調，台灣的未來必須由台灣人民透過民主方式來決定。

蕭美琴表示，台灣是美國非常重要的夥伴，對全球科技供應鏈做出重大貢獻，亦是可信賴且可靠的供應鏈來源，台灣不僅建立科技產業，更打造值得信賴且可靠的技術。台灣對美國的經濟發展及再工業化來說，是極為重要的合作夥伴，「我們將持續在這些共同利益上深化合作，並一同維護印太地區的和平及穩定」。

至於台灣安全對全球戰略的重要性為何？蕭美琴說，台灣安全對全球安全極為重要，任何破壞台海穩定與安全的行為，都會動搖整個印太地區的穩定，且不僅在安全方面，還包含經濟層面。統計資料顯示，全球近五成的海上貿易，包括貨櫃運輸都會經過台灣海峽周邊海域。台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，台灣的科技為全球眾多設備提供動力，從手機到汽車，再到衛星和國防設備。

蕭美琴表示，台灣的韌性對全球科技的持續發展至關重要，也有助確保人道價值，或是對人類生命、和平、穩定、民主和自由的基本尊重。台灣處於捍衛自由的前線，雖然與世界上許多其他國家相比，「我們是一個小國，但沒有一個國家因為太小而不值得享有自由」。她認為這對全世界來說同等重要。

蕭美琴 美國 國防授權法案

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