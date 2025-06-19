何仁傑涉共諜案 林佳龍：對外交傷害大、吳釗燮責任自己判斷

國安會秘書長吳釗燮在外長時期的前秘書何仁傑遭以共諜罪起訴，外交部長林佳龍在立院接受民眾黨立委黃國昌備詢時稱，「（對外交）傷害大」；至於吳釗燮是否該負起政治責任，他說，由政務官自己判斷。

黃國昌表示，吳釗燮已成為外交國安的嚴重破口，擔任外長任內斷了8個邦交國，最可惡的是中華人民共和國，不斷挖我國外交牆角；而吳釗燮自己身邊養了共諜，長年洩漏資料。

林佳龍在答覆黃國昌質詢時說，他看過起訴書內容，也有評估此事對外交的傷害。

黃國昌詢問「傷害大不大？」林佳龍點頭稱：「大」；黃國昌追問「非常大？」林佳龍回應，「就是傷害大。」

林佳龍說，檢方的起訴書呈現了對外交傷害的一些描述，他作為現任外長，希望透過此事檢討改善，確保機要的查核範圍及接觸機密程度都能落實。

黃國昌詢問林佳龍是否認為吳釗燮該負起政治責任，林佳龍說，由政務官自己判斷；黃國昌詢問是否吳釗燮該知所進退？林佳龍說，黃國昌有機會的話可以自己問吳釗燮。

黃國昌稱，司法法制委員會多次邀請吳釗燮來報告，吳釗燮不來就是不來，好像全中華民國、全台灣，吳釗燮最大。