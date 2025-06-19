快訊

以色列轟炸伊朗重水反應爐！德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

臉書FB將推「密碼金鑰」！1支手機登入帳號 免記符號英文字串

他買3萬元洗碗機事後被要求「補1200元差額」！律師點1原因：違法了

何仁傑涉共諜案 林佳龍：對外交傷害大、吳釗燮責任自己判斷

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮（前）擔任外長期間的秘書何仁傑遭以共諜罪起訴。圖／聯合報系資料照片。
國安會秘書長吳釗燮（前）擔任外長期間的秘書何仁傑遭以共諜罪起訴。圖／聯合報系資料照片。

國安會秘書長吳釗燮在外長時期的前秘書何仁傑遭以共諜罪起訴，外交部長林佳龍在立院接受民眾黨立委黃國昌備詢時稱，「（對外交）傷害大」；至於吳釗燮是否該負起政治責任，他說，由政務官自己判斷。

黃國昌表示，吳釗燮已成為外交國安的嚴重破口，擔任外長任內斷了8個邦交國，最可惡的是中華人民共和國，不斷挖我國外交牆角；而吳釗燮自己身邊養了共諜，長年洩漏資料。

林佳龍在答覆黃國昌質詢時說，他看過起訴書內容，也有評估此事對外交的傷害。

黃國昌詢問「傷害大不大？」林佳龍點頭稱：「大」；黃國昌追問「非常大？」林佳龍回應，「就是傷害大。」

林佳龍說，檢方的起訴書呈現了對外交傷害的一些描述，他作為現任外長，希望透過此事檢討改善，確保機要的查核範圍及接觸機密程度都能落實。

黃國昌詢問林佳龍是否認為吳釗燮該負起政治責任，林佳龍說，由政務官自己判斷；黃國昌詢問是否吳釗燮該知所進退？林佳龍說，黃國昌有機會的話可以自己問吳釗燮。

黃國昌稱，司法法制委員會多次邀請吳釗燮來報告，吳釗燮不來就是不來，好像全中華民國、全台灣，吳釗燮最大。

黃國昌 林佳龍 吳釗燮

延伸閱讀

中央要地方分攤租補 黃國昌轟：賴清德開競選支票不負責

影／以伊戰爭台僑與中國人同車離境？林佳龍：有保持聯繫避免炒作議題

播示範帶惹議！苗博雅批腳尾飯事件 黃國昌開嗆：綠營側翼亂抹黑

廢監院 黃國昌要賴總統表明立場：還要繼續綁架？

相關新聞

何仁傑涉共諜案 林佳龍：對外交傷害大、吳釗燮責任自己判斷

國安會秘書長吳釗燮在外長時期的前秘書何仁傑遭以共諜罪起訴，外交部長林佳龍在立院接受民眾黨立委黃國昌備詢時稱，「（對外交）...

要地方分攤租補經費惹議 政院：搜集意見中未有定案

內政部日前以財劃法修正後地方自有財源增加為由，發函地方政府要求明年起自籌租金補貼經費，外界憂心造成全台租補條件不一，甚至...

哈佛國際生赴美 AIT：將盡快開放新的學生簽證預約時段

美國國務院重新受理哈佛國際學生赴美就讀所需的簽證申請，但要求申請人要公開社群帳號以利審查是否對美國政府抱持敵意；外交部掌...

【重磅快評】飆賴清德再罵蔣萬安 簡舒培這次遠勝扯鈴

民進黨台北市議員簡舒培繼飆罵總統賴清德之後，昨天又因索資問題槓上台市長蔣萬安。主要是市府員工反映有議員索資當天就要，公務...

金廈海域違法蚵棚氾濫 政院三度開會定調我方拆除

金門與廈門間檳榔嶼海域存在數十公頃未經金門縣政府核准架設蚵棚，外界憂心中國漁船越界採收，將形成執法灰色地帶及國安漏洞。行...

國安簡報破局／綠營借力爭取中間選民 藍白只求不減分

被民進黨視為總統賴清德向在野陣營遞橄欖枝，原訂在18日上午舉行的「重要國安情勢簡報」，因為朝野相互高度不信任宣布破局，立法院朝野對此一結果多認為「在預期之中」。 綠營人士認為， 藍白拒絕出席國安簡報，將會失去中間選民支持，反之，希望政治安定的中間選民會肯定賴總統的努力；國民黨人士則說，國安簡報很明顯就是個「局」，在真正破局前，國民黨也努力折衝盼能促成向全民負責、不限範圍的朝野國是會談，雖然沒有加分，也不致於減分，若真的照總統府設定的框架入「局」，反而可能因此流失基本盤支持，那才是真正減分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。