地方不願負擔租補25% 內政部籲共同承擔

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「租金補貼本來就是地方自治事項，盼地方能一起承擔！」內政部主秘歐正興19日於行政院記者會表示，內政部已經發函，因應《財劃法》修正，盼地方重回110年前規定，共同負擔租金補貼；針對636億追加預算，行政院發言人李慧芝表示，還在與地方溝通中。但對此，藍委痛批中央苛扣地方726億元。

喊話地方承擔租補

由於近日內政部表示，要將原本由中央全額負擔3百億的租金補貼，轉由110年前中央負擔75%、地方負擔25%的模式辦理，引發地方政府不滿。對此，內政部主秘歐正興於行政院記者會被問到若地方不配合發放租金補貼該怎麼辦時表示，地方政府尚未回應要怎麼處理，但租金補貼依《地方制度法》規定，本就是地方自治事項，呼籲地方政府共同承擔。

歐正興解釋說，租金補貼在110年前，是按照《地方制度法》規定，中央負擔75%、地方負擔25%，但後來因為中央推出「擴大租金補貼3百億」的政策，讓租金補貼由中央負擔，且廣受好評，約有78萬戶申請，但隨著新版《財劃法》通過，中央的預算減少，自然希望能回歸110年前的規定。

靜待地方訴願程序

行政院長卓榮泰近日曾表示，希望編列636億追加預算，盼地方政府與在地立委能支持，但台北市長蔣萬安也帶領多位藍營縣市首長前往行政院提出訴願。對此，李慧芝表示，聲請訴願的縣市有台北市、宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、台東縣、連江縣、台中市、新竹縣市等地，政委林明昕則說，已進入訴願程序，就靜待結果。

至於支持追加預算的縣市，李慧芝僅表示，則有台南、高雄、屏東、嘉義縣、澎湖縣等地，目前還在與其他地方政府溝通，且《財劃法》還在釋憲階段，未來會繼續努力。針對媒體詢問行政院近日啟動特殊查核，李慧芝表示，相關結果因涉機密，需要保密，但若有重大違法事項，會依法辦理。

藍批中央哭窮、賣慘

針對中央盼地方負擔租金補貼，國民黨立委許宇甄在黨團記者會上痛批，行政院已經苛扣一般性補助款636億元，現在又要地方自籌負擔90億元租金補助款，地方要多負擔726億元，明明114年度總預算比去年多出729億元，再加上苛扣地方726億元，加起來中央手上握有1455億元，中央手中已經有這麼多錢，賴政府還在哭窮賣慘，這不是無能，什麼才是無能？

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