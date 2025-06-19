快訊

以色列轟炸伊朗重水反應爐！德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

臉書FB將推「密碼金鑰」！1支手機登入帳號 免記符號英文字串

他買3萬元洗碗機事後被要求「補1200元差額」！律師點1原因：違法了

聽新聞
0:00 / 0:00

要地方分攤租補經費惹議 政院：搜集意見中未有定案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

內政部日前以財劃法修正後地方自有財源增加為由，發函地方政府要求明年起自籌租金補貼經費，外界憂心造成全台租補條件不一，甚至中斷。行政院指出，租金補貼政策將會續推，額度不會減少，至於地方自籌比例，內政部尚在搜集地方意見，財劃法也還在釋憲中，一切沒有定案。

本報掌握，2026年租金補貼的縣市自籌比率落在1到4成，未來地方補貼經費將提高至90億餘元；中央則負擔265餘億元，總經費合計356億元、將補助75萬戶，目前以台北市自籌比率4成最高、金額18.7億元，台中市因撥款戶數高，自籌比例雖為30％，金額卻是21.7億元，全台最高。

內政部長劉世芳今天在內政委員會指出，租金補助屬於非法定的一般性補助款，跟一般性補助款統刪25%不同，今年租金補貼完全沒有受到任何影響；會函文地方政府，是因5都詢問明年是否要編列租金補貼預算科目，國土署才函文地方政府，請各縣市按照過去分攤比例編列預算。

外界關注，若地方政府堅決不配合的話，如何避免全台租補條件不一，衝擊租屋族權益。行政院發言人李慧芝指出，中央政策不會改變且持續推動，給予民眾的額度不會減少。

李慧芝強調，新版財劃法修法通過後，中央要釋出3753億元的預算到地方政府，在分配不均、事權不清的狀況下調整，嚴重影響中央政府施政量能，因此行政院已於5月21日提出釋憲，希望會有好結果。

內政部國土署主任秘書歐正興強調，租金補貼政策自2007年辦理至今，2021年前都依照「地方制度法」跟「財政收支劃分法」中地方財力分級，與中央共同分攤經費，比例約為75％比25％，後續中央提出300億元擴大租金補貼，提高額度至50萬戶，頗受各界好評、民眾申請踴躍，去年底已經達到78萬戶的規模。

歐正興續指，財劃法修正後，因應中央預算減少、地方財源增加，去年底內政部就宣告未來會參照2021年前的做法，經費改採地方、中央共同分擔。由於地方政府已在籌編明年的預算，內政部6月發函地方政府表達意見，目前為止還沒有相關回覆意見，假設地方反對，會再做因應處理。

他強調，租金補貼是一個地方自治事項，呼籲地方政府共同承擔對弱勢、青年及婚育家庭租屋需求的照顧與協助。

財劃法 租金補貼 內政部

延伸閱讀

13縣市提訴願討地方補助 政院：靜待結果做相應處理

政院16日發函啟動2336位公務員特查 若涉違法將予以處置

卓揆指示各部會注意以伊衝突 點名海巡嚴防走私、偷渡

史哲掌高鐵董座...將徵詢接替人選？政院這樣說

相關新聞

何仁傑涉共諜案 林佳龍：對外交傷害大、吳釗燮責任自己判斷

國安會秘書長吳釗燮在外長時期的前秘書何仁傑遭以共諜罪起訴，外交部長林佳龍在立院接受民眾黨立委黃國昌備詢時稱，「（對外交）...

要地方分攤租補經費惹議 政院：搜集意見中未有定案

內政部日前以財劃法修正後地方自有財源增加為由，發函地方政府要求明年起自籌租金補貼經費，外界憂心造成全台租補條件不一，甚至...

哈佛國際生赴美 AIT：將盡快開放新的學生簽證預約時段

美國國務院重新受理哈佛國際學生赴美就讀所需的簽證申請，但要求申請人要公開社群帳號以利審查是否對美國政府抱持敵意；外交部掌...

【重磅快評】飆賴清德再罵蔣萬安 簡舒培這次遠勝扯鈴

民進黨台北市議員簡舒培繼飆罵總統賴清德之後，昨天又因索資問題槓上台市長蔣萬安。主要是市府員工反映有議員索資當天就要，公務...

金廈海域違法蚵棚氾濫 政院三度開會定調我方拆除

金門與廈門間檳榔嶼海域存在數十公頃未經金門縣政府核准架設蚵棚，外界憂心中國漁船越界採收，將形成執法灰色地帶及國安漏洞。行...

國安簡報破局／綠營借力爭取中間選民 藍白只求不減分

被民進黨視為總統賴清德向在野陣營遞橄欖枝，原訂在18日上午舉行的「重要國安情勢簡報」，因為朝野相互高度不信任宣布破局，立法院朝野對此一結果多認為「在預期之中」。 綠營人士認為， 藍白拒絕出席國安簡報，將會失去中間選民支持，反之，希望政治安定的中間選民會肯定賴總統的努力；國民黨人士則說，國安簡報很明顯就是個「局」，在真正破局前，國民黨也努力折衝盼能促成向全民負責、不限範圍的朝野國是會談，雖然沒有加分，也不致於減分，若真的照總統府設定的框架入「局」，反而可能因此流失基本盤支持，那才是真正減分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。