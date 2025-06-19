要地方分攤租補經費惹議 政院：搜集意見中未有定案
內政部日前以財劃法修正後地方自有財源增加為由，發函地方政府要求明年起自籌租金補貼經費，外界憂心造成全台租補條件不一，甚至中斷。行政院指出，租金補貼政策將會續推，額度不會減少，至於地方自籌比例，內政部尚在搜集地方意見，財劃法也還在釋憲中，一切沒有定案。
本報掌握，2026年租金補貼的縣市自籌比率落在1到4成，未來地方補貼經費將提高至90億餘元；中央則負擔265餘億元，總經費合計356億元、將補助75萬戶，目前以台北市自籌比率4成最高、金額18.7億元，台中市因撥款戶數高，自籌比例雖為30％，金額卻是21.7億元，全台最高。
內政部長劉世芳今天在內政委員會指出，租金補助屬於非法定的一般性補助款，跟一般性補助款統刪25%不同，今年租金補貼完全沒有受到任何影響；會函文地方政府，是因5都詢問明年是否要編列租金補貼預算科目，國土署才函文地方政府，請各縣市按照過去分攤比例編列預算。
外界關注，若地方政府堅決不配合的話，如何避免全台租補條件不一，衝擊租屋族權益。行政院發言人李慧芝指出，中央政策不會改變且持續推動，給予民眾的額度不會減少。
李慧芝強調，新版財劃法修法通過後，中央要釋出3753億元的預算到地方政府，在分配不均、事權不清的狀況下調整，嚴重影響中央政府施政量能，因此行政院已於5月21日提出釋憲，希望會有好結果。
內政部國土署主任秘書歐正興強調，租金補貼政策自2007年辦理至今，2021年前都依照「地方制度法」跟「財政收支劃分法」中地方財力分級，與中央共同分攤經費，比例約為75％比25％，後續中央提出300億元擴大租金補貼，提高額度至50萬戶，頗受各界好評、民眾申請踴躍，去年底已經達到78萬戶的規模。
歐正興續指，財劃法修正後，因應中央預算減少、地方財源增加，去年底內政部就宣告未來會參照2021年前的做法，經費改採地方、中央共同分擔。由於地方政府已在籌編明年的預算，內政部6月發函地方政府表達意見，目前為止還沒有相關回覆意見，假設地方反對，會再做因應處理。
他強調，租金補貼是一個地方自治事項，呼籲地方政府共同承擔對弱勢、青年及婚育家庭租屋需求的照顧與協助。
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