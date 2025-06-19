13縣市提訴願討地方補助 政院：靜待結果做相應處理

行政院統刪地方一般性補助引發地方反彈，行政院今天透露，目前已有13個縣市提出訴願，靜待訴願委員會審查，再根據結果做相應處理；至於何時提出追加預算為爭議解套，政院說明，仍需更多地方政府、立委支持才能通過立法院審查，目前還在搜集地方政府意見的階段。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中636億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%，引發在野黨不滿，部分藍營執政縣市提起訴願，質疑中央違法剋扣；綠營執政縣市則建議行政院提出追加預算為補助款刪減解套。

針對追加預算，目前綠營5個執政縣市包括高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣跟桃園市表態支持，外界關注政院會在何種條件下提出追加預算，行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時指出，追加預算仍需要更多地方政府、立委支持才能通過立法院審查，目前還在搜集地方意見的階段。

另針對目前地方政府提出訴願的情況，李慧芝說，目前已有13個縣市提出訴願，包括台北市、宜蘭縣、花蓮縣、嘉義市、彰化縣、台東縣、臨江縣、南投縣、新竹縣、雲林縣、台中市、基隆市及新竹市。

行政院政務委員林明昕說明，一切都按「訴願法」進行，目前台灣的訴願是採訴願委員會，由專家審查，行政院基本上不會介入，會靜待訴願審議委員會處理，包括受理與否、結果是實體駁回或肯認，再做相應處理。