快訊

以色列轟炸伊朗重水反應爐！德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

臉書FB將推「密碼金鑰」！1支手機登入帳號 免記符號英文字串

他買3萬元洗碗機事後被要求「補1200元差額」！律師點1原因：違法了

綠指播偵訊「示範帶」知法玩法 黃國昌反批一條龍抹黑

中央社／ 台北19日電
民眾黨立委黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」惹議。記者胡經周／攝影
民眾黨立委黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」惹議。記者胡經周／攝影

民眾黨立委黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」惹議，民進黨團幹事長吳思瑤今天批評黃國昌用造假資訊惡整官員、鬥臭司法、知法玩法；黃國昌反批綠媒用變造的簡報抹黑他，「這種一條龍操作是民進黨水準嗎」。

黃國昌16日在立院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放疑似偵訊音檔，事後說是示範帶，引起外界諸多質疑。

吳思瑤上午在民進黨團輿情回應記者會表示，民進黨沒有全黨打一人，反而是黃國昌一個人挑戰全台法治、無視國家王法。

吳思瑤指出，去年藍白聯手推動國會擴權法案時，曾提出藐視國會罪，要求不能用虛偽不實的答覆，否則嚴懲官員，後遭憲法法庭判定違憲。黃國昌說不能用虛偽不實的資訊站上質詢台，黃國昌自己示範了什麼是虛偽不實，什麼是自我藐視國會。

吳思瑤表示，黃國昌自己承認用變造合成的示範帶，這就是用虛偽不實的資訊站上質詢台，惡整官員，愚弄輿論。黃國昌用聖人標準要求他人，卻用俗人標準課責自己，知法玩法。律師出身、法學博士出身的立委難道可以無視法治，黃國昌讓人無比的不齒跟作噁，「比腳尾飯更腳尾飯」。

黃國昌回應，真正搞「腳尾飯」的是綠媒與側翼，鋪天蓋地抹黑他日前質詢時播出的示範帶，他反問，到底是誰變造他質詢的簡報，拿變造的簡報在媒體上抹黑他，是否應該公開道歉，他也要請教總統賴清德，現在民進黨全黨上下的水準，是否就是拿變造的東西一條龍式操作，甚至讓國家通訊傳播委員會縱容不肖媒體。

黃國昌說，昨天他公開質疑此事後，電視台心虛到趕緊下架，是否要公開認錯，還是說已經淪落到先潑糞，謊言被戳穿後再裝沒事，更等而下之的就是像台北市議員苗博雅繼續硬拗，真的不要侮辱台灣人的智慧。

黃國昌 民進黨 吳思瑤

延伸閱讀

中央要地方分攤租補 黃國昌轟：賴清德開競選支票不負責

美女法官發言影片遭惡意剪輯引罵 法官協會：剛好坐實法庭直播疑慮

播示範帶惹議！苗博雅批腳尾飯事件 黃國昌開嗆：綠營側翼亂抹黑

廢監院 黃國昌要賴總統表明立場：還要繼續綁架？

相關新聞

何仁傑涉共諜案 林佳龍：對外交傷害大、吳釗燮責任自己判斷

國安會秘書長吳釗燮在外長時期的前秘書何仁傑遭以共諜罪起訴，外交部長林佳龍在立院接受民眾黨立委黃國昌備詢時稱，「（對外交）...

要地方分攤租補經費惹議 政院：搜集意見中未有定案

內政部日前以財劃法修正後地方自有財源增加為由，發函地方政府要求明年起自籌租金補貼經費，外界憂心造成全台租補條件不一，甚至...

哈佛國際生赴美 AIT：將盡快開放新的學生簽證預約時段

美國國務院重新受理哈佛國際學生赴美就讀所需的簽證申請，但要求申請人要公開社群帳號以利審查是否對美國政府抱持敵意；外交部掌...

【重磅快評】飆賴清德再罵蔣萬安 簡舒培這次遠勝扯鈴

民進黨台北市議員簡舒培繼飆罵總統賴清德之後，昨天又因索資問題槓上台市長蔣萬安。主要是市府員工反映有議員索資當天就要，公務...

金廈海域違法蚵棚氾濫 政院三度開會定調我方拆除

金門與廈門間檳榔嶼海域存在數十公頃未經金門縣政府核准架設蚵棚，外界憂心中國漁船越界採收，將形成執法灰色地帶及國安漏洞。行...

國安簡報破局／綠營借力爭取中間選民 藍白只求不減分

被民進黨視為總統賴清德向在野陣營遞橄欖枝，原訂在18日上午舉行的「重要國安情勢簡報」，因為朝野相互高度不信任宣布破局，立法院朝野對此一結果多認為「在預期之中」。 綠營人士認為， 藍白拒絕出席國安簡報，將會失去中間選民支持，反之，希望政治安定的中間選民會肯定賴總統的努力；國民黨人士則說，國安簡報很明顯就是個「局」，在真正破局前，國民黨也努力折衝盼能促成向全民負責、不限範圍的朝野國是會談，雖然沒有加分，也不致於減分，若真的照總統府設定的框架入「局」，反而可能因此流失基本盤支持，那才是真正減分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。