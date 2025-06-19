迫地方負擔部分租屋補貼 國民黨團：拿人民當人質

內政部長劉世芳拋出因「財政收支劃分法」修正後，地方財源增加，地方政府將負擔部分租金補貼。國民黨立院黨團今舉行記者會，要求立即撤回內政部要求地方負擔租金補貼命令，並恢復地方一般性補助款，也要立刻中止大惡罷，停止拿預算當武器。

內政部國土署上周函文各縣市政府，聲稱因財劃法修正後，地方自有財源增加為，明年度租金補貼將由中央、地方分攤，地方政府需自籌10至40％不等。

國民黨團副書記長許宇甄表示，這是賴政府繼剋扣縣市政府一般性補助款之後，再度突襲地方縣市政府，進行「財政霸凌」。民國111年6月30日，時任行政院長蘇貞昌曾表示，「租金補貼由中央全權辦理，地方不需負擔一毛錢。」這項政策迄今還載明在行政院官網上正式公告。行政院也在113年8月29日宣布，要將租金補貼政策，延長到115年。

許宇甄指出，中央承諾負責租金補貼經費，賴政府、行政院長卓榮泰說變就變？台北市自籌比例為40%，新北市、台中市自籌30%，財政困難的雲林縣都要負擔10%自籌款。

許宇甄說，行政院剋扣一般性補助款636億元，地方自籌負擔90億元租金補助款，總計地方縣市政府要負擔高達726億元，明明中央政府今年度總預算比去年度多出729億元，再加上剋扣地方726億元，加起來中央手上握有1455億元，還不包括去年超徵稅收高達5283億元。手中這麼多錢，賴政府還在哭窮賣慘，這不是無能，什麼才是無能？

許宇甄認為，內政部跳出來刪減租屋補貼轉嫁給地方，這只是第一步，可預見的未來還有更多中央部會，要求地方自籌比例增加，中央責任丟給地方，讓地方政府財政全面崩潰，迫使地方完全聽命中央指揮。這是民主政治，還是獨裁極權？要施政，還是要搞鬥爭？民選政府拿納稅人的錢搞惡罷、搞報復、搞分化。今天談補助，明天刪補助，後天搞清算，補貼變成政治提款機，把地方變成人質，這就是賴政府政治清算的真面目。

黨團副書記長陳玉珍表示，修正後的財劃法上路了嗎？行政院已將財劃法聲請釋憲，明年地方政府到底可以分配到多少補助？連主計長都不知道，內政部迫不及待要地方負擔租金補貼費用，這表示在賴政府當中，自己部會一毛錢都不能少，口口聲聲的居住正義的年輕人、社會弱勢，卻是民進黨政府優先砍掉補助的對象。

陳玉珍說，勞工是民進黨心中最軟的一塊，現在多了年輕人和社會弱勢，也是民進黨心中最軟、最好欺負的那一塊。如果真心在意年輕人、社會弱勢族群，請履行「租金補貼中央全部負擔」的承諾，政府沒有信用，未來民眾還會相信政府做出來的承諾？劉世芳先撙節自己的開支，不要找年輕人下手。