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蔣萬安批租金補貼分攤邏輯錯亂 劉世芳駁：不了解情況

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院內政委員會今天審查住宅法部分條文修正草案，邀請內政部長劉世芳（右）、國土管理署署長吳欣修（左）列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院內政委員會今天審查住宅法部分條文修正草案，邀請內政部長劉世芳（右）、國土管理署署長吳欣修（左）列席備答詢。記者許正宏／攝影

內政部日前發函各縣市政府，宣布明年起房租補貼經費，將由中央與地方分攤，引發地方反彈，台北市長蔣萬安昨質疑內政部前後矛盾、邏輯錯亂。內政部長劉世芳今天說，蔣萬安完全不了解情況，租金補貼屬於非法定的一般性補助款，和一般性補助款刪掉25%不一樣，今年租金補貼完全不受影響。

內政部日前發函各縣市政府，表示因財劃法修正，地方統籌分配款將大幅增加，明年起擴大房租補貼經費，將依地方財力由中央與地方分攤。此舉引發地方不滿，台北市長蔣萬安質疑，中央認為新版財劃法將排擠預算，所以砍地方補助款，但另一方面又質疑財劃法違憲，根本是前後矛盾、邏輯錯亂。

劉世芳今天列席立法院內政委員會，她表示，蔣萬安完全不了解情況，租金補貼屬於非法定的一般性補助款，和所謂的一般性補助款刪掉25%是不一樣的。她強調今年的租金補貼完全不受影響，國土署是回應五都的公務員，針對明年預算要不要編列租金補貼的科目，希望國土署發出公文，國土署才發文說明以往若有分攤的部分，就放到明年115年預算。

國土署長吳欣修進一步重申，政府對於民眾的租金補貼，原則上不會有中斷的問題，但是因為財劃法修法，國土署在今年初跟地方政府溝通，希望地方政府編列配合款。他指出，六都中有五都承辦單位在6月初來函詢問，國土署則請地方預先編列配合款，後續也會跟地方政府多做溝通，不會讓租金補貼產生中斷的問題。

吳欣修強調，民國110年之前，中央和地方各自編列配合款來推動租屋補貼政策，早期是用戶數區分，維持中央和地方分別負擔75%、25%，但財劃法通過後，地方收入將增加，所以要重新談妥中央和地方事權分工，待主計總處確認最新的各縣市財政收支劃分分配原則後再來進行。

財劃法 租金補貼 國土署

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