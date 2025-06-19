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沈伯洋將告傅崐萁 國民黨花蓮黨部：歡迎到法院交代清楚

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨立委沈伯洋（左）今天在律師陪同下代替父親沈土城遞交告訴狀，提告臉書粉專經營者等人涉妨害名譽，並說下周要告傅崐萁。記者蕭雅娟／攝影
民進黨立委沈伯洋（左）今天在律師陪同下代替父親沈土城遞交告訴狀，提告臉書粉專經營者等人涉妨害名譽，並說下周要告傅崐萁。記者蕭雅娟／攝影

民進黨立委沈伯洋不滿父親沈土城被指「特工、「洗產地」等，今天代父遞狀提告三臉書粉專，沈伯洋並稱傅崐萁是造謠始作俑者，下周將對傅提出民事告訴；國民黨花蓮縣黨部回應，傅崐萁談話全部引用自媒體報導，「熱烈歡迎」沈伯洋到法院交代清楚。

國民黨花蓮縣黨部表示，今年3月初，台北市議員侯漢廷曾出示一段音檔，沈伯洋說「再來更重要的應該就是中國的飛彈，中國飛彈打過來其實對我們有很大的幫助。」飛彈打過來，傷害的是台灣人民，沈伯洋為何不告侯漢廷？

此外，沈伯洋父親被媒體揭露長年在中國大陸做貿易生意大賺紅錢，沈土城的「台灣兆億有限公司」與浙江、廣東、福建等貿易企業往來，10幾年來營業額上看17億元，自我矮化以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，大賺人民幣。沈伯洋身為立法院國防外交委員會召委，完全不避諱？過去指控別人的家在大陸經商是中共勢力滲透，同樣邏輯，沈伯洋是否已被滲透？「左手拿美國補助，右手賺中國紅錢」，這就是民進黨抗中保台的雙標。

國民黨花蓮縣黨部表示，國民黨新北市議員林國春、新黨台北市議員侯漢廷及副秘書長游智彬等人提告的內容，指沈伯洋涉嫌違反「國安法」，沈伯洋有沒有接受外國組織資助、操縱、指揮或發展組織，應該自己到法庭上說清楚。

國民黨花蓮縣黨部稱，沈伯洋指控別人的種種，迴力鏢全部打回自己身上，不管是告人還是被告，歡迎沈伯洋到法院全部交代清楚，全國人民也很想知道真相。

沈伯洋稱下周要告傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部回應「熱烈歡迎到法院交代清楚」。本報資料照片
沈伯洋稱下周要告傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部回應「熱烈歡迎到法院交代清楚」。本報資料照片

沈伯洋 國民黨

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